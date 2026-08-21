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Kadunuks peetud Briti treener mõisteti Marokos seksuaalkuriteo eest vangi

Kergejõustik
Leon Baptiste
Leon Baptiste Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Kergejõustik

Briti kergejõustikutreener ja endine sprinter Leon Baptiste, kes kuulutati hiljuti Marokos kadunuks, viibib tegelikult Marrakechi vanglas. 41-aastane Baptiste mõisteti alaealise vastu toime pandud seksuaalkuriteo eest vangi. Esialgu kümne kuu pikkuseks määratud vanglakaristust vähendati apellatsiooni järel kaheksale kuule.

Baptiste arreteeriti maikuus Marrakechis ning praegu kannab ta karistust Al-Oudaya vanglas. Maroko justiitsministeeriumi allikas kinnitas BBC Sportile, et treener on hea tervise juures.

Baptiste'i kadumisest hakati Briti meedias rääkima alles hiljuti. Treener oli enam kui kolm kuud võistlusrajalt ja treeningutelt eemal ning tema sportlased ega Suurbritannia kergejõustikuliit ei teadnud, miks ta ootamatult kadus.

Mais saatis Baptiste oma treenitavatele sportlastele lühikese sõnumi, milles teatas, et jääb mõneks ajaks treeningutelt kõrvale. Rohkem selgitusi ta ei andnud. Teisipäeval saadeti sportlastele tema nimel e-kiri, milles Baptiste teatas treeneritööst loobumisest ja viitas terviseprobleemidele.

Maroko võimud kinnitasid, et Baptiste ei olnud tegelikult kadunud, vaid viibis vanglas. Justiitsministeeriumi allika sõnul on ta pärast kohtuotsust Marrakechi vanglas ning tema tervislik seisund on hea. Sama kinnitas ka Maroko prokuratuuri pressiesindaja. Marokos loetakse alaealiseks alla 18-aastast inimest.

Baptiste töötas Suurbritannia kergejõustikuliidu konsultandina ja juhendas mitmeid Briti tippsprintereid. Tema treenitavate hulka kuulusid näiteks olümpiapronks Charlie Dobson ja paraolümpiahõbe Zac Shaw.

Treeneri ootamatu eemalolek häiris sportlaste ettevalmistust tänavusteks Rahvaste Ühenduse mängudeks ja Euroopa meistrivõistlusteks. Baptiste'i asemel pakkusid sportlastele tuge teised treenerid, nende seas endine Euroopa meister Adam Gemili ja teatejooksutreener Martyn Rooney.

Baptiste oli enne treenerikarjääri edukas sprinter. 2010. aasta Rahvaste Ühenduse mängudel võitis ta 200 meetri jooksus ja 4x100 meetri teatejooksus kuldmedali. Sportlaskarjääri lõpetas ta 28-aastaselt põlveprobleemide tõttu ning asus seejärel treenerina tööle.

Ühendkuningriigi välisministeerium kinnitas, et toetab Marokos kinni peetavat Briti kodanikku ning suhtleb juhtumi asjus kohalike võimudega. Baptiste'i perekond on väidetavalt tema vangistusest teadlik.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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