X!

Masters Baloguni skandaalist: see ei tohiks Inglismaa jalgpallile varju heita

Jalgpall
Richard Masters
Richard Masters Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Jalgpall

Inglismaa jalgpalli kõrgliiga Premier League'i tegevjuht Richard Masters püüab fänne rahustada, kinnitades, et Inglismaa kõrgliiga on endiselt selline, nagu see olema peab. Tema sõnavõtt on ajendatud Folarin Baloguni punase kaardiga seotud skandaalist, mis on tekitanud küsimusi jalgpalli distsiplinaarotsuste usaldusväärsuse kohta.

Premier League'i tegevjuht Masters ja Inglismaa kohtunike tegevust juhtiva Pro Refi juht Howard Webb on mõlemad kritiseerinud protsessi, mille käigus tühistas FIFA USA koondise ründajale määratud ühemängulise võistluskeelu aasta pikkuseks ajaks. Juhtum leidis aset pärast USA presidendi Donald Trumpi sekkumist.

Masters läks oma kriitikas veelgi kaugemale, kutsudes üles esitama järgmistel FIFA presidendivalimistel Gianni Infantinole väljakutse ning leidma kandidaadi, kes pakuks maailma jalgpallile teistsugust visiooni.

Vahetult enne reedel algavat uut Premier League'i hooaega antud intervjuus küsiti Mastersilt ka Baloguni juhtumi kohta.

"Peaksime rääkima MM-ist ja seal nähtud jalgpallist – sellest, et Hispaania oli ilmselgelt parim meeskond ja Inglismaa pidi poolfinaalis valusa kaotuse vastu võtma. Siiski me ei tee seda. Me räägime hoopis muudest asjadest. Minu arvates on see äärmiselt kahetsusväärne. Baloguni juhtumit on tegelikult väga raske mõista, kui seda lähemalt vaadata," sõnas Masters.

Tema hinnangul ei tohiks Baloguni juhtumi ümber puhkenud skandaal heita varju Inglismaa jalgpalli kõrgliigale, kuigi sotsiaalmeedias levivad jätkuvalt väited ja vandenõuteooriad kohtunike otsuste kohta.

"Ma sirvin aeg-ajalt sotsiaalmeediat ja puutun kokku sellega, mida inimesed räägivad ja arvavad. Ma usun siiski, et kui fännid tulevad vaatama mänge ja jälgivad väljakul toimuvat, näevad nad, et kõik on endiselt sama," ütles ta.

"Kõik annavad endast parima. Ka kohtunikud annavad endast parima. Vaidlusi on palju, kuid see ongi tavapärane."

Mastersi sõnul on oluline, et järgmistel FIFA presidendivalimistel astuks Infantinole vastu tugev kandidaat.

"Arvan, et nüüd on vaja, et tähtajaks ilmuks välja uus kandidaat uue ja teistsuguse visiooniga, mis loodetavasti suudaks organisatsioone ühendada," sõnas Masters.

Ka Howard Webb tunnistas, et Baloguni juhtum on tekitanud temas tõsist muret. Samal ajal tutvustas ta uusi meetmeid, mille eesmärk on muuta Inglismaa kohtunike otsustusprotsess läbipaistvamaks.

"Mida me teame? Teame kindlalt, et näidati punast kaarti. Mõistan, miks see kaart anti," ütles Webb.

"Me teame, et poliitik avaldas FIFA-le survet, sest seda on tunnistatud. Samuti teame, et kõnealuse turniiri ajaks võeti võistluskeeld maha – ja seda protseduuri kaudu, mida enne turniiri algust nähtavasti olemaski polnud."

Webbi sõnul on jalgpall muutunud ning sotsiaalmeedia on toonud kaasa olukorra, kus kohtunike otsuseid hinnatakse sageli äärmuslikult.

"Elame praegu maailmas, mis erineb sellest, milles mina kohtunikuna tegutsesin. Varem peeti otsuseid õigeteks või valedeks lähtuvalt kohtuniku hinnangust. Nüüd aga kipuvad inimesed, kellel on tung sotsiaalmeedias arvamust avaldada, liigagi sageli liigitama otsuseid kas õigeteks või korruptiivseteks. Nad püüavad teha järeldusi otsuste kohta, millega nad ei nõustu ning spekuleerida ilma igasuguste faktide või tõenditeta," lisas ta. 

Uuel hooajal hakkab Inglismaa kohtunike tegevust korraldav Pro Ref avaldama sõltumatu ekspertkogu hinnanguid Premier League'i kohtunike kõige olulisematele otsustele. The Guardiani andmetel tehakse mängude ajal kuuldavaks ka kohtunike ja mängijate vahelisi vestlusi ning mängupäevadel jätkatakse reaalajas info jagamist platvormil X.

"Eelistaksin pigem sekkumata jätmist kui ülemäärast sekkumist. Eelistaksin, et VAR ei sekkuks ekslikult olukorda, mis tegelikult viga ei sisaldanud, sest see mõjub mängule kahjulikult," ütles Webb.

Toimetaja: Lisette Holst

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

09:53

Masters Baloguni skandaalist: see ei tohiks Inglismaa jalgpallile varju heita

19.08

Pärnus selgub nädalavahetusel Läänemere parim rannajalgpalliklubi

19.08

Inimõiguste rühmitused Lamourist: just sellist juhti on hädasti vaja

19.08

Üle kolmandiku Liverpoolist läks Bezose ja teiste investorite kätte

19.08

Tottenhami väravavaht liitub laenulepingu alusel Juventusega

19.08

Infantino kaotas ka Iisraeli poolehoiu: meil ei jää muud üle

19.08

Endine Nõmme Kalju ründaja liitus Premier League'i klubiga

18.08

Musiala kukkus teist korda väljakul kokku: mul on neuroloogiline häire

18.08

Manchester City võtmemängija Rodri alustab uut peatükki Barcelonas

18.08

Kane alustab Müncheni Bayerniga uue lepingu üle läbirääkimisi

sport.err.ee uudised

11:59

Ogier' kaardilugeja avarii järel tehtud plaanist: tahtsime uuesti proovida

11:26

Verstappen pani spekulatsioonidele punkti ja pikendas Red Bulliga lepingut

10:54

Vittozzi karjääri jätkamisest: nüüd saan lihtsalt nautida seda, mida teen

10:25

Keila KK täiendas koosseisu 19-aastase mängujuhiga

09:53

Masters Baloguni skandaalist: see ei tohiks Inglismaa jalgpallile varju heita

09:17

Panathinaikosest lahkunud Osman jätkab karjääri PAOK-is

08:45

Vanasõidukite juubeliralli tõi rajale kirju autopargi

08:11

Tallinna MK-etapi kvalifikatsioonist eestlased põhiturniirile ei pääsenud

19.08

Eesti sulgpallijuuniorid teenisid EM-il teise võidu

19.08

Võrkpallikoondis valmistub uueks EM-palliks: planeerivat servi on lihtsam vastu võtta

19.08

Ennuvere Sessionil pinget ei tunne: kui midagi meeldib, ei pea selle pärast muretsema

19.08

ETV spordisaade, 19. august

19.08

Raieste Leedu mängu eel: füüsiliselt tuleb ära kannatada

19.08

Kuuba on Eestisse naasmisega rahul: ma ei taha iga nädal lennujaamas elada

19.08

Glinka alistas Kingstonis võimsa servi toel endise maailma 105. reketi

19.08

Romet Pajur sõlmis lepingu nimeka Hispaania meeskonnaga

19.08

Sainz ja Albon jätkavad Williamsis ka järgmisel aastal

19.08

Viimsi jalgpalli- ja kergejõustikuhalliga seotud kohtuvaidlus lõppes

19.08

IBU ei luba venelasi tagasi: see saadab ülejäänud spordimaailmale sõnumi

19.08

Koskel jõudis W15 turniiril teise ringi, Malõgina kaotas

loetumad

19.08

IBU ei luba venelasi tagasi: see saadab ülejäänud spordimaailmale sõnumi

19.08

Putini toetaja Valijeva tagasitulek tekitas pahameelt ka Venemaal

19.08

Austraalia tennisetäht tunnistas kokaiini tarvitamist

18.08

Musiala kukkus teist korda väljakul kokku: mul on neuroloogiline häire

19.08

Infantino kaotas ka Iisraeli poolehoiu: meil ei jää muud üle

19.08

Northug Karlssoni jälitamisjuhtumitest: olen midagi sarnast ise kogenud

19.08

Madridi Realist lahkunud tipptreener liitub Doncici Itaalia projektiga

19.08

Kuuba on Eestisse naasmisega rahul: ma ei taha iga nädal lennujaamas elada

19.08

Lesser Saksamaa järelkasvu vedamisest: tippspordis ei saa midagi niisama

19.08

Romet Pajur sõlmis lepingu nimeka Hispaania meeskonnaga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo