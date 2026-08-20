Masters Baloguni skandaalist: see ei tohiks Inglismaa jalgpallile varju heita

Inglismaa jalgpalli kõrgliiga Premier League'i tegevjuht Richard Masters püüab fänne rahustada, kinnitades, et Inglismaa kõrgliiga on endiselt selline, nagu see olema peab. Tema sõnavõtt on ajendatud Folarin Baloguni punase kaardiga seotud skandaalist, mis on tekitanud küsimusi jalgpalli distsiplinaarotsuste usaldusväärsuse kohta.

Premier League'i tegevjuht Masters ja Inglismaa kohtunike tegevust juhtiva Pro Refi juht Howard Webb on mõlemad kritiseerinud protsessi, mille käigus tühistas FIFA USA koondise ründajale määratud ühemängulise võistluskeelu aasta pikkuseks ajaks. Juhtum leidis aset pärast USA presidendi Donald Trumpi sekkumist.

Masters läks oma kriitikas veelgi kaugemale, kutsudes üles esitama järgmistel FIFA presidendivalimistel Gianni Infantinole väljakutse ning leidma kandidaadi, kes pakuks maailma jalgpallile teistsugust visiooni.

Vahetult enne reedel algavat uut Premier League'i hooaega antud intervjuus küsiti Mastersilt ka Baloguni juhtumi kohta.

"Peaksime rääkima MM-ist ja seal nähtud jalgpallist – sellest, et Hispaania oli ilmselgelt parim meeskond ja Inglismaa pidi poolfinaalis valusa kaotuse vastu võtma. Siiski me ei tee seda. Me räägime hoopis muudest asjadest. Minu arvates on see äärmiselt kahetsusväärne. Baloguni juhtumit on tegelikult väga raske mõista, kui seda lähemalt vaadata," sõnas Masters.

Tema hinnangul ei tohiks Baloguni juhtumi ümber puhkenud skandaal heita varju Inglismaa jalgpalli kõrgliigale, kuigi sotsiaalmeedias levivad jätkuvalt väited ja vandenõuteooriad kohtunike otsuste kohta.

"Ma sirvin aeg-ajalt sotsiaalmeediat ja puutun kokku sellega, mida inimesed räägivad ja arvavad. Ma usun siiski, et kui fännid tulevad vaatama mänge ja jälgivad väljakul toimuvat, näevad nad, et kõik on endiselt sama," ütles ta.

"Kõik annavad endast parima. Ka kohtunikud annavad endast parima. Vaidlusi on palju, kuid see ongi tavapärane."

Mastersi sõnul on oluline, et järgmistel FIFA presidendivalimistel astuks Infantinole vastu tugev kandidaat.

"Arvan, et nüüd on vaja, et tähtajaks ilmuks välja uus kandidaat uue ja teistsuguse visiooniga, mis loodetavasti suudaks organisatsioone ühendada," sõnas Masters.

Ka Howard Webb tunnistas, et Baloguni juhtum on tekitanud temas tõsist muret. Samal ajal tutvustas ta uusi meetmeid, mille eesmärk on muuta Inglismaa kohtunike otsustusprotsess läbipaistvamaks.

"Mida me teame? Teame kindlalt, et näidati punast kaarti. Mõistan, miks see kaart anti," ütles Webb.

"Me teame, et poliitik avaldas FIFA-le survet, sest seda on tunnistatud. Samuti teame, et kõnealuse turniiri ajaks võeti võistluskeeld maha – ja seda protseduuri kaudu, mida enne turniiri algust nähtavasti olemaski polnud."

Webbi sõnul on jalgpall muutunud ning sotsiaalmeedia on toonud kaasa olukorra, kus kohtunike otsuseid hinnatakse sageli äärmuslikult.

"Elame praegu maailmas, mis erineb sellest, milles mina kohtunikuna tegutsesin. Varem peeti otsuseid õigeteks või valedeks lähtuvalt kohtuniku hinnangust. Nüüd aga kipuvad inimesed, kellel on tung sotsiaalmeedias arvamust avaldada, liigagi sageli liigitama otsuseid kas õigeteks või korruptiivseteks. Nad püüavad teha järeldusi otsuste kohta, millega nad ei nõustu ning spekuleerida ilma igasuguste faktide või tõenditeta," lisas ta.

Uuel hooajal hakkab Inglismaa kohtunike tegevust korraldav Pro Ref avaldama sõltumatu ekspertkogu hinnanguid Premier League'i kohtunike kõige olulisematele otsustele. The Guardiani andmetel tehakse mängude ajal kuuldavaks ka kohtunike ja mängijate vahelisi vestlusi ning mängupäevadel jätkatakse reaalajas info jagamist platvormil X.

"Eelistaksin pigem sekkumata jätmist kui ülemäärast sekkumist. Eelistaksin, et VAR ei sekkuks ekslikult olukorda, mis tegelikult viga ei sisaldanud, sest see mõjub mängule kahjulikult," ütles Webb.