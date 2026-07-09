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FIFA kohtunike juht kaitses kohtunike otsuseid Argentina ja Egiptuse mängus

Jalgpalli MM
Pierluigi Collina
Pierluigi Collina Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Jalgpalli MM

Argentina pääses jalgpalli maailmameistrivõistlustel veerandfinaali, kui võitis dramaatilises mängus Egiptust 3:2. Kuigi mitmed kohtunike otsused tekitasid vastuolusid, ei nõustunud kohtunike juht Pierluigi Collina kohtunike suunas esitatud süüdistustega.

Egiptuse ja Argentina mäng MM-i kaheksandikfinaalis on tekitanud palju vastuolusid kohtunike otsuste tõttu. FIFA kohtunike juht Pierluigi Collina aga lükkab tagasi väited erapoolikusest ning rõhutas, et kohtuniku tegutsesid täiesti sõltumatult. Collina tõdeb, et kriitika kohtunike suunas on osa jalgpallist, kuid mõistis hukka asjaolu, et kaheldakse kohtunike aususes. 

"Konstruktiivne arutelu otsuste kohta on alati osa jalgpallist, aga aluseta süüdistustel ei ole meie spordis kohta. Keegi ei saa kahelda FIFA sõltumatuses, keegi ei saa väita, et FIFA kohtunikud on mõjutatavad, isegi FIFA president ei saa kohtunike otsuseid mõjutada" lausus Collina. 

Collina ütles, et sellised süüdistused võivad esile tuua kohtunike ja nende perede ähvardamise. 

Egiptus pidi leppima kaotusega Argentina vastu, kuid koondis oli seisukohal, et neid koheldi ebaõiglaselt pärast seda, kui Argentina 2:0 kaotusseisust lisaminutitel võidu haaras. 

Egiptus väitis, et Mostafa Zico teisel poolajal löödud värav tühistati ekslikult. Põhjuseks toodi väidetavalt olematu viga rünnaku ülesehitusfaasis.

FIFA kohtunike juht Collina ütles, et VAR soovitas õigustatult Zico värav tühistada, sest rünnaku käigus tuvastati viga Argentina kaitsja Lisandro Martinezi vastu. 

"Me usume, et viga on viga. Hoolimata sellest kas viga tundub loogiline või kui kohtunik ei näinud seda olukorda väljakul, siis VAR saab sekkuda," sõnas Collina.

Samuti kaitses Collina otsust mitte määrata Egiptusele penaltit enne Argentina võiduväravat. Ta märkis, et nii väljakukohtunik kui ka VAR hindasid kontakti Salahi ja Julian Alvareze vahel tavaliseks jalgpallikontaktiks.

"Vastase jala peale astumine on viga, kuid kaitsja, kes puudutab esmalt palli ja satub seejärel tavapärasesse kontakti, ei ole reegleid rikkunud," lausus Collina. 

Kuigi Collina tunnistas, et mõned otsused sisaldavad paratamatult subjektiivsust, väljendas ta FIFA rahulolu selle üle, kuidas VAR-i põhimõtteid on MM-i jooksul rakendatud. 

Toimetaja: Lisette Holst

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