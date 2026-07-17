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Karol Mets jätkab karjääri Saksamaa esiliigas

Jalgpall
Karol Mets Bochumi särgis
Karol Mets Bochumi särgis Autor/allikas: VfL Bochum 1848
Jalgpall

Saksamaa jalgpalli esiliigas mängiv Bochumi jalgpalliklubi teatas reedel, et on lepingu sõlminud Eesti koondise kapteni Karol Metsaga.

33-aastane Mets mängis alates 2023. aasta jaanuarist St. Paulis, kellega võitis 2024. aasta kevadel Saksamaa esiliiga. Seejärel pallis Mets Hamburgi klubi eest kaks hooaega Bundesligas, ent meeskond pidi leppima viimase kohaga ning langes tagasi esiliigasse.

Mai lõpus teatas Mets, et lahkub St. Paulist; reedel avalikustas Bochumi jalgpalliklubi, et on eestlasega sõlminud kahe aasta pikkuse lepingu. Uues meeskonnas hakkab ta kandma särginumbrit viis.

"Sõlmisime lepingu tõelise liidriga, kes toob meie kaitseliini koheselt stabiilsust," rääkis klubi kodulehel Bovhumi spordidirektor Simon Zoller. "Karolil on rahvusvaheliste mängude kogemust ja ta toob sellele positsioonile kvaliteeti, mida otsisime. Ta on tõeline professionaal, kes annab endast igas trennis sada protsenti. Oleme kindlad, et Karol võtab oma kogemuste ja isiksusega sisse tähtsa liidrirolli, aitamaks meie meeskonnal astuda järgmine samm," lisas ta.

Bochum lõpetas eelmisel hooajal Saksamaa esiliiga üheksandana, enne seda mängiti neli hooaega Bundesligas. Klubi kodustaadion Ruhrstadion mahutab 27 000 pealtvaatajat.

Toimetaja: Anders Nõmm

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