FOTOD | Kuldsed sõudjad jõudsid kodumaale

Esmaspäeval jõudsid tagasi kodumaale Bulgaarias Plovdivis kuni 19-aastaste maailmameistriteks kroonitud sõudjad Endrik Hansen ja Riko Raimond Kubja.

Eesti paarisaeruline kahepaat võitis finaali ajaga 6.18,60. Järgnesid Suubritannia (6.19,23) ja neutraalsete sportlaste esindus (6.19,57).

17-aastaste eestlaste võidetud kuld on Eesti sõudmise jaoks märgilise tähendusega – viimati võitsid eestlased U-19 maailmameistrivõistlustel kulla 20 aastat tagasi, kui 2006. aastal tulid paarisaerulisel kahepaadil maailmameistriteks Kaisa Pajusalu ja Jevgenia Rõndina.