Napilt finaalikohata jäänud Riisaar lõpetas U-23 EM-i kümnendana

Ta kogus võistluse jooksul 584 silma ja jäi finaalist napilt välja - sama punktisummaga pääses edasi sportlane, kel oli eestlannast kaks sisekümmet enam.

"Tunne oli hea kuni püstiasendi viimase seeriani, kus pidin keskendumisega rohkem vaeva nägema ning toime tulema märgile tekkinud varjuga," kommenteeris Riisaar pärast etteastet.

"Finaalist jäin välja vaid ühe silmaga ning loomulikult jääb see veidi kripeldama, sest kohti, kus selle silma oleks saanud säästa, oli mitmeid. Ootused olid kindlasti kõrgemad kui kümnes koht ning finaalipääs oleks võistlusele ilusa punkti pannud, kuid sellest hoolimata jään oma võistluse ja tulemusega rahule."

Anastassia Olewicz tuli 20. (580 silma) ja Susanne Sule 26. kohale (572). Euroopa meistriks krooniti Tšehhi laskur Klaudie Katz.

Võistkondlikult tuli Eesti naiskond (Riisaar, Sule, Olewicz) 1736 silmaga neljandaks. Esikoha teenis Tšehhi.