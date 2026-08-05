NBA Euroopa liiga Londoni meeskonnale leiti võimalik koduareeni asukoht

NBA kaalub Londoni tulevase Euroopa meeskonna koduareeni rajamist Battersea elektrijaama arendusalale, vahendab The Athletic. Tegemist on ühega mitmest võimalikust asukohast ning lõplikku otsust pole veel tehtud.

NBA plaanib 2027. aastal käivitada uue Euroopa liiga, kus mängiks 16 meeskonda. Liigat ei ole veel loodud, kuid kava järgi saaks London ühe püsiva meeskonna ning just sellele otsitaksegi koduareeni.

Londoni võimaliku klubi vastu on juba huvi üles näidanud mitu investorit. Ühe võimaliku pakkuja eesotsas on Palo Alto Networks tegevjuht Nikesh Arora, kelle juhitud konsortsium on valmis maksma üle miljardi USA dollari. Huvi on üles näidanud ka Saudi Araabia avalik investeerimisfond (PIF), mis on üks Premier League'i klubi Newcastle United omanikest.

Battersea elektrijaam suleti 1983. aastal ning pärast põhjalikku renoveerimist avati see taas 2022. aastal. Tänapäeval asuvad seal poed, restoranid, kontorid ja korterid.

Elektrijaama kõrval on veel hoonestamata maa, kuhu on varasemate plaanide järgi ette nähtud elu-, äri-, kultuuri- ja vabaajapinnad. Praegu ei ole areeni rajamiseks eraldi ehitusluba taotletud, kuid arendusettevõte plaanib sügisel olemasolevat planeeringut muuta.

Seda ala on varemgi kaalutud suure spordirajatise jaoks. Näiteks soovis Chelsea jalgpalliklubi 2012. aastal rajada sinna 60 000 pealtvaatajat mahutava staadioni, kuid plaan jäi ellu viimata.