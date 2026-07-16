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Augur krooniti kuuendat korda rannajalgpalli Superkarika võitjaks

Jalgpall
SK Augur Enemat/Coolbet
SK Augur Enemat/Coolbet Autor/allikas: Svetlana Valijeva
Jalgpall

SK Augur Enemat/Coolbet krooniti kuuendat korda rannajalgpalli Superkarika võitjaks, kolmapäeval toimunud finaalis alistati seisuga 10:5 BSC Pärnu Tervis.

Pärnus Düün Beach Clubi peaväljakul toimunud mängus võitis Augur avakolmandiku 2:1, teisel kolmandikul lisati aga veel lausa neli väravat. Ehkki viimane kolmandik kulges võrdses taktis, läks lõpuvile kõlades Augurile kirja kindel 10:5 võit, vahendab jalgpall.ee.

Kindel üleolek tõi Superkarikat kaitsnud Augurile järjekordse trofee, mis on klubi ajaloos kuues. Kolme väravaga panustas võitu Juhan Lilleorg, kahega Kristian Marmor. Ühel korral panid võrgu sahisema Rasmus Munskind, Ragnar Rump, Sander Lepik, Ander Ott Valge ja Mathias Ranna.

Tervise leerist lõi kaks väravat Erol Kigaste, ühel korral olid täpsed Andreas Kallaste, Envar Lauter ja Albert Anissimov. Düünile oli kohtumist jälgima kogunenud täismaja ehk 300 pealtvaatajat.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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