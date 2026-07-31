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Rootsi jalgpallifännid vandaalitsesid Tallinna Lilleküla staadionil

Jalgpall
Rootsi fännid vandaalitsesid Tallinnas Lilleküla staadionil.
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Jalgpall

IFK Göteborgi fännid vandaalitsesid neljapäeva õhtul Tallinnas Lilleküla staadionil toimunud mängu ajal tualettruumides ja tribüünil. Eesti jalgpalli liit pöördus juhtunu tõttu politseisse.

Neljapäevasel FCI Levadia ja IFK Göteborgi vahelisel UEFA konverentsiliiga mängul vandaalitsesid Rootsi klubi fännid neile eraldatud alal kahes tualettruumis. Need said tõsiseid kahjustusi. Tribüünil lõhuti ka mõned toolid. 

UEFA delegaat fikseeris mängu järel kahjustused. Mängu ajal olid põhjatribüünil Göteborgi fännide sektoris ka Rootsi politsei ja jalgpalliklubi turvapersonal, kellega koos vaatas mängu turvajuht kahjustused üle. 

"Varaline kahju on igal juhul märkimisväärne, kuid täpset ulatust on veel raske hinnata," sõnas Eesti jalgpalli liidu avalike suhete spetsialist Martti Kallas. Jalgpalli liit pöördus juhtunuga politseisse.

Kallas rääkis, et vandaalid tegutsesid valimatult. Ainult pissuaarid jäid vetsudes puutumatuks.

Kallas nentis, et kahjustuste rahaline ulatus selgub uurimise käigus. Staadionil vandaalitsemise puhul kannab aga reeglina kulud vandaalitsenud fännide klubi.

Varasemalt on samuti Eesti ja Rootsi klubide omavahelistel mängudel olnud fännidega probleeme. Mullu mängis AIK Stockholm Kadrioru staadionil Paide linnameeskonna vastu ning Rootsi fännid kahjustasid staadioni tartaankatet pürotehnikaga. 

Toona otsustas UEFA karistada AIK Stockholmi 25 000 eurose trahviga. Samuti sai klubi ühe mängu pikkuse keelu müüa pileteid võõrsilmängudele. Viimane karistus on kahe aasta pikkuse katseajaga ning jõustub vaid juhul, kui selle aja jooksul pannakse toime sarnane rikkumine. Lisaks määrati AIK-le 5000 euro suurune trahv Kadrioru staadionile tekitatud kahju eest.  

Kallas ütles, et kui politsei täpseid süüdlasi tuvastada ei suuda, nõutakse ka seekord tõenäoliselt IFK Göteborgilt tasu kahjude eest.

Kallas rääkis, et kuna fänne oli staadionil tuhandeid, oli politseil keeruline mängu ajal kõike märgata. "Korrakaitsjad ei teinud midagi valesti, sest mängu ajal ei lähe keegi inimmassi vastu korda looma," nentis ta. Rootsi politsei eesmärk oli jälgida, et fännid püsiks oma alas.

Kallas tõdes, et vandaalitsemine polnud jalgpalli liidule kuigi ootamatu. Ta lisas, et mängu vaatas veidi alla 2000 Rootsi fänni ja kui rahvast nii palju on, peab arvestama, et selline asi võib juhtuda. 

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