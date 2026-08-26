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Göteborgi huligaanide lõhkumine maksab üle 28 000 euro

Jalgpall
Rootsi fännid vandaalitsesid Tallinnas Lilleküla staadionil.
Rootsi fännid vandaalitsesid Tallinnas Lilleküla staadionil. Autor/allikas: Eesti jalgpalli liit
Jalgpall

30. juuli õhtul A. Le Coq Arena võõrsilfännide sektoris märatsenud Göteborgi fännid tekitasid staadionil kahju kokku 28 355,95 euro eest.

Just sellise summa läheb maksma tekitatud kahjustuste remontimine, kinnitas Soccernet.ee-le jalgpalliliidu avalike suhete osakonna spetsialist Martti Kallas.

Sealjuures ei ole kahe purustatud WC parandamisega jalgpalliliidul otsest kiiret, sest hetkel ei ole veel teada, millal üldse järgmisel korral neid ruume võõrsilfännidel vaja võib minna - koduste klubimängude puhul ei ole staadioni antud sektor tavaliselt üldse kasutuses ning meeste koondise sügisesed Rahvuste liiga mängud Luksemburgi, Islandi ja Bulgaaria vastu ei meelita Tallinnasse tõenäoliselt nii palju võõrsilfänne, et tekiks tarvidust neid WC-sid avada - neljast võõrsilfännidele mõeldud WC-st laastasid Göteborgi huligaanid kaks: ühe meeste ja ühe naiste tualettruumi.

Eelmisel nädalal teatas UEFA, et trahvib Konverentsiliigas FCI Levadiaga kohtunud Göteborgi klubi nende fännide käitumise eest Tallinnas peetud mängu ajal kokku 25 000 euroga. Lisaks sellele peab klubi hüvitama staadionil tekitatud kahju: kaks lõhutud WC-d, seintele soditud sõnumid ja kaheksa lõhutud istet.

Loe edasi Soccernet.ee portaalist.

Toimetaja: Siim Boikov

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