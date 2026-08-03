X!

A. Le Coq Arenal tekitatud kahju ulatub 30 000 euroni

Jalgpall
Rootsi jalgpallifännid vandaalitsesid Tallinna Lilleküla staadionil.
Rootsi jalgpallifännid vandaalitsesid Tallinna Lilleküla staadionil. Autor/allikas: Eesti jalgpalli liit
Jalgpall

Eelmisel nädalal Rootsi jalgpallifännide rünnaku alla langenud A. Le Coq Arenat ei jõuta uuteks euromängudeks uuesti korda teha.

Eelmisel nädalal Lillekülas peetud UEFA konverentsiliiga teise eelringi kohtumine FCI Levadi ja IFK Göteborgi vahel päädis sellega, et mängu 3:1 võitnud rootslased tegid maatasa ühe A. Le Coq Arena tualettruumi ning lõhkusid tribüünidel istekohti, vahendab Õhtuleht.

Juba selle nädala neljapäeval ootab jalgpalli rahvusstaadionil ees järgmine euromäng, kui kolmanda eelringi kohtumises lähevad vastamisi Paide linnameeskond ja Austria kõrgliigaklubi Viini Rapid. Eesti jalgpalliliidu avalike suhete spetsialist Martti Kallas kinnitas, et selleks ajaks staadionit täielikult korda ei saada.

"Kaht lõhutud tualetti neljapäevaks kindlasti remontida ei jõua, ent kuna oodatav Viini Rapidi fännide hulk täidab sektorist hinnanguliselt vaid viiendiku ning endiselt on seal olemas kaks tervet tualetti, ei takista see nende võõrustamist. Staadion on pealtvaatajate vastuvõtmiseks valmis," kommenteeris Kallas.

Hetkeseisuga on A. Le Coq Arenal käinud politsei, kes fikseeris olukorra ja algatas uurimist. Eesti jalgpalliliit on Kallase sõnul esitanud remonditöödeks hinnapäringuid, kuid hetkel teatakse vaid esialgseid kuluhinnanguid, mis jäävad 25-30 000 euro vahele.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

17:12

A. Le Coq Arenal tekitatud kahju ulatub 30 000 euroni

16:45

Paide Linnameeskond võib edu korral kohtuda Lissaboni Benficaga

14:12

Juventus sõlmis lepingu PSG ründajaga

10:50

Endine FIFA asepresident: Infantino peab parandama naeruväärse plaaniga tekitatud kahju

08:40

Paide vähendas liidriga vahet, Sporting lõi Elvale kaheksa väravat

02.08

Üleminutite karistuslöök päästis Paidele võidu, Kalju lõi avapoolajal viis Uuendatud

02.08

Eesti rannakoondis lõpetas Euroliiga põhiturniiri suureskoorilise võiduga

02.08

Paide Linnameeskond täiendas ridu Eesti koondise keskkaitsjaga

02.08

Shein pälvis Portsmouthi fännidelt ja kohalikult ajakirjanikult kiidusõnu

02.08

Euroopa liigade juht: Infantino positsioon FIFA presidendina on vastuvõetamatu

sport.err.ee uudised

18:26

Glinka alistas Egiptuse esireketi kolmes setis

17:48

Keila Korvpallikooliga liitus belglasest ääremängija

17:12

A. Le Coq Arenal tekitatud kahju ulatub 30 000 euroni

16:45

Paide Linnameeskond võib edu korral kohtuda Lissaboni Benficaga

16:10

Pärnu Purjetamisnädala regatil selgusid Eesti meistrid

15:50

Prantsusmaa laskesuusatäht: kõige raskem pole võistlemine, vaid koondisesse pääsemine

15:16

Vabaduse väljakule kerkivad kõigile avatud korvpalliplatsid

14:48

Toyota selgitas Ogier' avariid: see ei olnud tingitud tehnilisest rikkest

14:12

Juventus sõlmis lepingu PSG ründajaga

13:41

Mäeuibo võitis iXS mäestlaskumise karikaetapi

13:02

Pogacar naaseb üle seitsme aasta Vueltale

12:29

Võsu Beach House Cupi esikohad läksid Eesti esipaaridele

11:57

Heiki Nabi võitis Leedus hõbemedali

11:24

16-aastane tennisist võitis oma esimese WTA tiitli

10:50

Endine FIFA asepresident: Infantino peab parandama naeruväärse plaaniga tekitatud kahju

10:13

Lajal tõusis taas Eesti esireketiks

09:46

BMX Freestyle'i Eesti meistriteks krooniti Lokk, Säälik ja Ennuvere

09:09

Rump tõusis Nürburgringil pjedestaalile

08:40

Paide vähendas liidriga vahet, Sporting lõi Elvale kaheksa väravat

08:12

Lõiv saavutas maastikuratturite EM-i olümpiakrossis kümnenda koha

loetumad

02.08

Dahlmeieri dokumentaalis selgus, et teda hoiatati enne saatuslikku tõusu

02.08

Kevin Saarest sai esimene MM-tiitli võitnud Eesti mootorrattasportlane

01.08

Soomes karmi avarii teinud Ogier viidi haiglasse, Virves langes teiseks

02.08

Eesti ultratriatlonil püstitati uus maailmarekord

02.08

Paide Linnameeskond täiendas ridu Eesti koondise keskkaitsjaga

02.08

Üleminutite karistuslöök päästis Paidele võidu, Kalju lõi avapoolajal viis Uuendatud

11:24

16-aastane tennisist võitis oma esimese WTA tiitli

02.08

Jonna Sundling koondisest lahkumisest: saan nüüd teha seda, mida ise tahan

02.08

Virves jätkas võiduseeriat, Pajari võitis koduse ralli

01.08

Zaitsev saavutas Sloveenias esikoha, Tribuntsov sai disklahvi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo