A. Le Coq Arenal tekitatud kahju ulatub 30 000 euroni

Eelmisel nädalal Lillekülas peetud UEFA konverentsiliiga teise eelringi kohtumine FCI Levadi ja IFK Göteborgi vahel päädis sellega, et mängu 3:1 võitnud rootslased tegid maatasa ühe A. Le Coq Arena tualettruumi ning lõhkusid tribüünidel istekohti, vahendab Õhtuleht.

Juba selle nädala neljapäeval ootab jalgpalli rahvusstaadionil ees järgmine euromäng, kui kolmanda eelringi kohtumises lähevad vastamisi Paide linnameeskond ja Austria kõrgliigaklubi Viini Rapid. Eesti jalgpalliliidu avalike suhete spetsialist Martti Kallas kinnitas, et selleks ajaks staadionit täielikult korda ei saada.

"Kaht lõhutud tualetti neljapäevaks kindlasti remontida ei jõua, ent kuna oodatav Viini Rapidi fännide hulk täidab sektorist hinnanguliselt vaid viiendiku ning endiselt on seal olemas kaks tervet tualetti, ei takista see nende võõrustamist. Staadion on pealtvaatajate vastuvõtmiseks valmis," kommenteeris Kallas.

Hetkeseisuga on A. Le Coq Arenal käinud politsei, kes fikseeris olukorra ja algatas uurimist. Eesti jalgpalliliit on Kallase sõnul esitanud remonditöödeks hinnapäringuid, kuid hetkel teatakse vaid esialgseid kuluhinnanguid, mis jäävad 25-30 000 euro vahele.