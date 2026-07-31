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IFK Göteborg mõistis Tallinnas toimunud vandalismi hukka ja vabandas

Jalgpall
Rootsi fännid vandaalitsesid Tallinnas Lilleküla staadionil.
Rootsi fännid vandaalitsesid Tallinnas Lilleküla staadionil. Autor/allikas: Eesti jalgpalli liit
Jalgpall

Rootsi jalgpalliklubi IFK Göteborg avaldas ametliku vabanduse oma kodulehel pärast neljapäevase Euroopa Konverentsiliiga kohtumise järel Tallinnas toimunud staadioni rüüstamist, mille tõttu ähvardavad klubi UEFA distsiplinaarmeetmed.

Klubi teatas, et seoses võõrsilmänguga FCI Levadia vastu tekitati ulatuslikku varalist kahju. Juhtunust on teavitatud nii UEFA-t kui ka IFK Göteborgi ning juhtum võib kaasa tuua trahvid ja muud distsiplinaarkaristused, mis võivad mõjutada ka klubi toetajaid tulevastel eurosarjamängudel.

"Oleme sõbralik klubi, mille väärtused on sõprus, kirg ja professionaalsus. Distantseerume vandalismist täielikult ning vabandame FCI Levadia Tallinna ees, kes meid Eestis hästi vastu võttis," seisis klubi avalduses.

IFK Göteborg rõhutas, et Tallinnas toimunu ei vasta klubi väärtustele ning mõne inimese teod võivad tuua tagajärgi kogu organisatsioonile nii rahaliselt kui ka sportlikult ning kahjustada tuhandete seaduskuulekate toetajate huve.

Juhtumist on teatatud Eesti politseile, kes asja uurib. Samuti kinnitas IFK Göteborg, et peab oluliseks isiklikku vastutust ning kui ühe või mitme inimese tegevus toob klubile kaasa trahve või muid kulusid, esitab klubi kahju tekitanud isikute vastu kahjunõude.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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