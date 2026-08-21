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UEFA määras Göteborgile A. Le Coq Arena laamendamise eest trahvi

Jalgpall
Rootsi fännid vandaalitsesid Tallinnas Lilleküla staadionil.
Rootsi fännid vandaalitsesid Tallinnas Lilleküla staadionil. Autor/allikas: Eesti jalgpalli liit
Jalgpall

UEFA karistas IFK Göteborgi A. Le Coq Arenal toimunud laamendamise eest kokku 25 000 euroga ning Rootsi klubi peab hüvitama ka fännide tekitatud kahju.

15 000 eurot tuleb klubil tasuda lõhkumise ja sodimise eest ning 10 000 eurot sobimatu sõnumi eest. Fännid näitasid mängul plakatit kirjaga "Aitäh, Eesti, infrastruktuuri eest" ning moodustasid kleepsudest numbri 1312, mida kasutatakse politseivastase sõnumina, kirjutas Soccernet.ee.

Lisaks määras UEFA Göteborgi fännidele kaheaastase katseajaga tingimisi keelu ühel UEFA sarja võõrsilmängul osalemiseks.

Göteborg peab 30 päeva jooksul Levadiaga ühendust võtma, et hüvitada staadionil tekitatud kahju, mille suuruseks on hinnatud 25 000–30 000 eurot.

Göteborgi fännid lõhkusid Konverentsiliiga mängul FCI Levadiaga kaks WC-d, kaheksa istet ja sodisid seinu.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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