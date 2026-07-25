MM-il säranud Cabo Verde puurilukk siirdus Tšiilisse

Maailmameistrivõistlustel Hispaania ja Saudi Araabia vastu seljataguse puhtana hoidnud Josimar Jose Evora Dias ehk Vozinha alustas oma mängijakarjääri 2007. aastal kodumaal, siirdudes 2015. aastal Euroopasse. Cabo Verde väravavaht kaitses 116 mängus Küprose klubi Limassoli väravat, veel on ta mänginud Moldovas, Portugalis ja Slovakkias.

Viimased kaks hooaega Portugalis Chavest esindanud Vozinha läks maailmameistrivõistlustele ilma koduklubita ning teenis hiilgavate esitustega lepingu Tšiili meisterklubi Colo-Cologa. Klubi ei täpsustanud lepingu pikkust ega palgasummat, kuid väravavaht ütles ise pärast MM-i, et mängiks heameelega veel kaks hooaega.

"Eks näis, kaua mu keha mängimist kannatab. Ei tea kunagi, kuidas elu läheb," ütles Vozinha pärast 1/16-finaali Argentinaga, mille Cabo Verde kaotas 2:3. "Loodan leida omale tiimi, kes tahab mind mängijana ja mitte ainult turunduseks."

40-aastane Vozinha valiti fännide hääletuse järel MM-i esindusliku koosseisu, kui pälvis väravavahtide hulgas 39,6 protsenti häältest. Fännide lemmikkoosseisu said veel hispaanlased Pedro Porro, Marc Cucurella ja Rodri, prantslased Dayot Upamecano, Michael Olise ja Kylian Mbappe, argentiinlased Lisandro Martinez ja Lionel Messi, inglane Jude Bellingham ning norralane Erling Haaland.