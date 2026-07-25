X!

MM-il säranud Cabo Verde puurilukk siirdus Tšiilisse

Jalgpall
Vozinha
Vozinha Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Põhja-Ameerikas toimunud jalgpalli MM-finaalturniiril säranud Cabo Verde väravavaht Vozinha sõlmis tulevaks hooajaks lepingu Tšiili kõrgliigaklubi Colo-Cologa.

Maailmameistrivõistlustel Hispaania ja Saudi Araabia vastu seljataguse puhtana hoidnud Josimar Jose Evora Dias ehk Vozinha alustas oma mängijakarjääri 2007. aastal kodumaal, siirdudes 2015. aastal Euroopasse. Cabo Verde väravavaht kaitses 116 mängus Küprose klubi Limassoli väravat, veel on ta mänginud Moldovas, Portugalis ja Slovakkias.

Viimased kaks hooaega Portugalis Chavest esindanud Vozinha läks maailmameistrivõistlustele ilma koduklubita ning teenis hiilgavate esitustega lepingu Tšiili meisterklubi Colo-Cologa. Klubi ei täpsustanud lepingu pikkust ega palgasummat, kuid väravavaht ütles ise pärast MM-i, et mängiks heameelega veel kaks hooaega.

"Eks näis, kaua mu keha mängimist kannatab. Ei tea kunagi, kuidas elu läheb," ütles Vozinha pärast 1/16-finaali Argentinaga, mille Cabo Verde kaotas 2:3. "Loodan leida omale tiimi, kes tahab mind mängijana ja mitte ainult turunduseks."

40-aastane Vozinha valiti fännide hääletuse järel MM-i esindusliku koosseisu, kui pälvis väravavahtide hulgas 39,6 protsenti häältest. Fännide lemmikkoosseisu said veel hispaanlased Pedro Porro, Marc Cucurella ja Rodri, prantslased Dayot Upamecano, Michael Olise ja Kylian Mbappe, argentiinlased Lisandro Martinez ja Lionel Messi, inglane Jude Bellingham ning norralane Erling Haaland.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

12:09

MM-il säranud Cabo Verde puurilukk siirdus Tšiilisse

10:56

Tammeka lõi Tipneri karikavõistlustel 19 vastuseta väravat

09:39

Väravasöödu andnud Kristal reisis Kölni esindusega treeninglaagrisse

24.07

Guardiola keeldus Itaalia pakkumisest, Belgia treeneriks saab van Bommel

24.07

Levadia ja Paide lähevad Tipneri karikavõistlustel 1/16-finaalis kokku

24.07

Käit vigastas treeningul jalga, mängupaus kestab mitu nädalat

24.07

Klopp saab Saksamaa koondise peatreeneriks

24.07

Saku Sporting alistas Harju ning liikus esikolmikule lähemale

24.07

Itaalia jalgpalliliit võttis enne Guardiolat ühendust Ancelottiga

24.07

Modric jätkab AC Milani ridades

sport.err.ee uudised

12:47

U-18 korvpallineiud lõpetasid Balti Matši neljanda kohaga

12:09

MM-il säranud Cabo Verde puurilukk siirdus Tšiilisse

11:31

Ebras alustas kõrgetasemelist Poola velotuuri

10:56

Tammeka lõi Tipneri karikavõistlustel 19 vastuseta väravat

10:22

Sikk kerkis golfi U-16 EM-il ainuliidriks

09:54

Lehis pidi MM-il venelanna paremust tunnistama Uuendatud

09:39

Väravasöödu andnud Kristal reisis Kölni esindusega treeninglaagrisse

09:07

Lyles tuli maailma hooaja tippmargiga USA meistriks

08:33

Lajal langes veerandfinaalis konkurentsist, Glinka saab esireketiks

24.07

Ida-Virumaal toodi lavale lugu Iisaku jooksukuulsustest

24.07

Eesti laskmine tähistab koduse MM-iga tähtsat juubelit

24.07

Rooba: mängijates on motivatsiooni, mida enne MM-turniiri võitu polnud

24.07

ETV spordisaade, 24. juuli

24.07

Aron: see oli mu senise karjääri kõige raskem vabatreening

24.07

Pogacar Alpe d'Huezi tipus: atmosfäär oli hullumeelne

24.07

Karjääri lõpetamist kaalunud LeBron James sõlmis lepingu Philadelphiaga

24.07

Ülivõimas Pogacar võttis kuulsal tõusul etapivõidu ja Pantani rekordi

24.07

Madridi Reali legend jätkab klubis ka oma 20. hooajal

24.07

Ukrainast saab OM-il Balti maja aukülaline, ROK-i otsus mõisteti hukka

24.07

Guardiola keeldus Itaalia pakkumisest, Belgia treeneriks saab van Bommel

loetumad

24.07

Klopp saab Saksamaa koondise peatreeneriks

24.07

Kelly Sildaru alustab treenerikarjääri

09:54

Lehis pidi MM-il venelanna paremust tunnistama Uuendatud

24.07

Karjääri lõpetamist kaalunud LeBron James sõlmis lepingu Philadelphiaga

24.07

Ukrainast saab OM-il Balti maja aukülaline, ROK-i otsus mõisteti hukka

23.07

Ogier kritiseeris Rally Estoniat: hilisematel startijatel on liiga suur eelis

24.07

Ülivõimas Pogacar võttis kuulsal tõusul etapivõidu ja Pantani rekordi

24.07

Eestis loodud rallitarkvara sai rahvusvahelise autoliidu tunnustuse

24.07

Aron sai Ungari GP vabatreeningul 19. koha

23.07

Uus kergejõustiku suursündmus toob kaasa mitu muudatust

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo