Mart Poom: Vozinha mängis ennast jalgpallifännide südamesse

Eesti jalgpallikoondise legendaarne kindamees ja praegune rahvuskoondise väravavahtide treener Mart Poom hindas ETV spordisaates MM-finaalturniiril nii positiivselt kui ka negatiivselt esile kerkinud väravavahte.

Kui enne turniiri algust oldi elevil, et sakslased tulevad taas Manuel Neueriga, siis nüüd on MM-il väravavahtidest esile kerkinud mõnevõrra ootamatud nimed. Alustame kõigepealt kurvema saatusega Uruguay väravavahist Fernando Muslerast. Tema prohmaka tõttu ei pääsenud Uruguay alagrupist edasi. Mis selles olukorras läks valesti?

Musleral oli tegelikult üldse väga ebaõnnestunud turniir. Mängus Roheneemesaarte vastu oleks ta mõlema värava puhul saanud paremini tegutseda. Ja nüüd öösel toimunud mängus Hispaania vastu. Selle löögi peab ära võtma, isegi kui pall lendab läbi kaitsjate jalgade. Muslera ei näinud palli väga hästi ja natukene tundus olevat pallil imelik põrge. Selle pärast on temast kahju. Väidetavalt ta palus ise poolajal ennast välja vahetada. Väga kurb lõpp tuntud ja kogenud väravavahile. Uruguay koondisele maksis see väga valusalt kätte.

Aga tänu sellele oli suur pidupäev Roheneemesaartel. Nemad lõpetasid Uruguay kaotuse järel alagrupis teisel kohal. Nende kangelaseks tõusis juba esimese mänguga väravavaht Vozinha. Kolm viigimängu, neist kaks väravateta ja seda ka Hispaaniaga. Kui palju sa sellest mehest enne teadsid?

Pean tunnistama, et ei teadnud mitte midagi. Loomulikult mängis ta ennast kohe esimese mänguga jalgpallifännide südamesse. Tundub, et terve maailm hakkas temast rääkima. Ta ilmselt tegi Hispaania vastu elu mängu. Vozinha on 40-aastane nagu Muslera. Ta mängis eelmisel hooajal Portugali esiliigas ja on praegu ilma klubita. Lugesin, et koondisekaaslased palusid teda, et ta ikkagi jätkaks koondises. Mees ei olnud kindel. Kõik see, mis temast pärast seda mängu räägitakse ja kui palju jälgijaid tal sotsiaalmeedia kontodel on jätab mulje, et mees jätkab pärast MM-i karjääri. Roheneemsaarte teekond MM-il jätkub, see on kõige suurem üllatus senisel turniiril.

Räägime nendest sotsiaalmeedia numbritest ka. Kui enne turniiri oli tal Instagramis 50 000 jälgijat, siis nüüdseks on 17 miljonit jälgijat. Kui muljetavaldav see lugu sinu jaoks on, et 40-aastane mees tuleb ja tundub, et karjääri eredaim hetk alles algab?

Kui Muslera lugu on kurb, siis Vozinha lugu on ilus. Mõlemad on 40-aastased ja karjääri lõpus. Vozinha tegi elu mängu, elu turniiri, esimest korda koondisega MM-il. Pärast esimest mängu ta rääkis, et ema ei saanud USA-sse minna mängu vaatama, sest ei olnud piisavalt raha. Ta on väga sümpaatne karakter ja tundub, et saab kohe teha teise elu mängu, sest 1/16-finaalis on vastaseks Argentina. Jään seda mängu huviga ootama.

Vozinha on suure tähelepanu all, aga kui suurelt ta unistada võiks?

Ma arvan, et Chelsea talle lepingut ei paku, aga mõne klubi turundusosakond ilmselt vaatab teda ja soovitab teda värvata. Ta võib aasta veel mängida. Gianluigi Buffon mängis 41-aastasena ja Neuer jätkuvalt mängib. Tänapäeval on neid 40+ väravavahte küllalt.