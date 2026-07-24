Modric jätkab AC Milani ridades

Septembris 41. sünnipäeva tähistav Modric liitus eelmisel hooajal Itaalia kõrgliigaklubi AC Milaniga ja käis tiimi eest väljakul 37 korda, kui klubi sai koduses kõrgliigas viienda koha.

Äsja oma karjääri viiendal MM-il mänginud Modric jätkab oma karjääri Milanos, sõlmides AC Milaniga aasta pikkuse lepingu. "Mul on väga heameel AC Milani jääda, mind võeti algusest peale soojalt vastu. Me ei täitnud eelmisel hooajal oma eesmärke, soov seda sel hooajal teha on meeletu. Meid ootab ees uus hooaeg ja uued väljakutsed, aga usun sellesse projekti. Olen valmis endast kõik andma ja olen uhke, et saan neid värve edasi kanda," sõnas horvaat.

Modric alustas oma karjääri 2003-04 hooajal Zagrebi Dinamos ning siirdus 2008. aastal Tottenhami, kust läks pärast nelja hooaega Tottenhami. 2012. liitus ta Madridi Realiga, kus veetis kokku 13 hooaega. 2018. aastal valiti ta maailma parimaks jalgpalluriks.

AC Milan teatas juuni keskel, et Massimilano Allegri asemel saab meeskonna uueks peatreeneriks endine Manchester Unitedi juhendaja Ruben Amorim. "Luka on toonud esimesest päevast meie keskväljale kogemust ja kvaliteeti, nii väljakul kui ka selle kõrval. Ta on üks paremaid ja ikoonilisemaid jalgpallureid maailmas ning horvaat jätkab Rossoneri särgis ambitsiooniga jõuda kõrgemate eesmärkideni," teatas klubi.