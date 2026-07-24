X!

Modric jätkab AC Milani ridades

Jalgpall
Luka Modric
Luka Modric Autor/allikas: SCANPIX/IPA Sport/ABACA
Jalgpall

Horvaatia jalgpallilegend Luka Modric sõlmis Itaalia kõrgliigaklubi AC Milaniga järgmiseks hooajaks uue lepingu.

Septembris 41. sünnipäeva tähistav Modric liitus eelmisel hooajal Itaalia kõrgliigaklubi AC Milaniga ja käis tiimi eest väljakul 37 korda, kui klubi sai koduses kõrgliigas viienda koha.

Äsja oma karjääri viiendal MM-il mänginud Modric jätkab oma karjääri Milanos, sõlmides AC Milaniga aasta pikkuse lepingu. "Mul on väga heameel AC Milani jääda, mind võeti algusest peale soojalt vastu. Me ei täitnud eelmisel hooajal oma eesmärke, soov seda sel hooajal teha on meeletu. Meid ootab ees uus hooaeg ja uued väljakutsed, aga usun sellesse projekti. Olen valmis endast kõik andma ja olen uhke, et saan neid värve edasi kanda," sõnas horvaat.

Modric alustas oma karjääri 2003-04 hooajal Zagrebi Dinamos ning siirdus 2008. aastal Tottenhami, kust läks pärast nelja hooaega Tottenhami. 2012. liitus ta Madridi Realiga, kus veetis kokku 13 hooaega. 2018. aastal valiti ta maailma parimaks jalgpalluriks.

AC Milan teatas juuni keskel, et Massimilano Allegri asemel saab meeskonna uueks peatreeneriks endine Manchester Unitedi juhendaja Ruben Amorim. "Luka on toonud esimesest päevast meie keskväljale kogemust ja kvaliteeti, nii väljakul kui ka selle kõrval. Ta on üks paremaid ja ikoonilisemaid jalgpallureid maailmas ning horvaat jätkab Rossoneri särgis ambitsiooniga jõuda kõrgemate eesmärkideni," teatas klubi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

08:38

Modric jätkab AC Milani ridades

23.07

Kalju sai Iirimaal valusa kaotuse, kuid säilitas õhkõrna edasipääsulootuse

23.07

Vassiljev: kõik on võimalik, kui suudame keskendumise säilitada

23.07

Paide kapten Hõim: oleks isegi rohkem kui ühe saanud lüüa

23.07

Paide pidas Zira survele vastu ja haaras lõpus eduseisu

23.07

Valdmetsa värav tõi Florale avamängus napi võidu

23.07

Griezmann lõi MLS-i debüüdil värava

23.07

Norra jalgpalliliit kaebab Trumpi sekkumise FIFA eetikakomiteele

23.07

Tammekaga liitus poolkaitsja Armeenia esiliigast

23.07

MM-i parim mängija võib vigastuse tõttu taas pikalt eemale jääda

sport.err.ee uudised

08:38

Modric jätkab AC Milani ridades

08:05

Eestlanna alustas golfi U-16 EM-i esikohal

23.07

Kalju sai Iirimaal valusa kaotuse, kuid säilitas õhkõrna edasipääsulootuse

23.07

Vassiljev: kõik on võimalik, kui suudame keskendumise säilitada

23.07

Paide kapten Hõim: oleks isegi rohkem kui ühe saanud lüüa

23.07

Paide pidas Zira survele vastu ja haaras lõpus eduseisu

23.07

ETV spordisaade, 23. juuli

23.07

Valdmetsa värav tõi Florale avamängus napi võidu

23.07

Ken-Marten Soo teenis ProGolf Touril hooaja teise poodiumikoha

23.07

Griezmann lõi MLS-i debüüdil värava

23.07

Tour de France'il püütakse öiste testidega mikrodoosijaid tabada

23.07

Carapaz teenis Tour de France'il võimsa soolovõidu

23.07

Ogier kritiseeris Rally Estoniat: hilisematel startijatel on liiga suur eelis

23.07

Ülemiste Ööjooks toetab EM-i Eesti parimat kümnevõistlejat

23.07

Norra jalgpalliliit kaebab Trumpi sekkumise FIFA eetikakomiteele

23.07

Uus kergejõustiku suursündmus toob kaasa mitu muudatust

23.07

Pärnus algab Baltikumi suurim malefestival

23.07

Tammekaga liitus poolkaitsja Armeenia esiliigast

23.07

MM-i parim mängija võib vigastuse tõttu taas pikalt eemale jääda

23.07

Oks pälvis MM-i Challenge klassi võistlusel viienda koha

loetumad

22.07

Pärast finaali argentiinlastega rüselenud Gavi: nad ei vääri karistust

23.07

Uus kergejõustiku suursündmus toob kaasa mitu muudatust

23.07

Bolšunov süüdistab Norrat Venemaa suusatajate eemal hoidmises

23.07

Madridi Realiga liitub Soome korvpallitäht

23.07

Hein hoidis Werderi värava puhtana

22.07

Tartu Ülikool lõpetas Kriisaga lepingu

23.07

Ogier kritiseeris Rally Estoniat: hilisematel startijatel on liiga suur eelis

23.07

Meedia: DeChambeau protestis karistuse vastu ja ähvardas helistada Trumpile

23.07

MM-i parim mängija võib vigastuse tõttu taas pikalt eemale jääda

23.07

Miami Inter sattus pärast Casemiroga lepingu sõlmimist uurimise alla

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo