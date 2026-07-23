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Kalju sai Iirimaal valusa kaotuse, kuid säilitas õhkõrna edasipääsulootuse

Jalgpall
Jalgpalli Premium liiga: Nõmme Kalju FC – Tallinna FC Flora
Jalgpalli Premium liiga: Nõmme Kalju FC – Tallinna FC Flora Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Jalgpall

Nõmme Kalju kaotas jalgpalli Konverentsiliiga teise eelringi avakohtumises võõrsil Iirimaa klubile Shelbourne 2:5 ning vajab nädala pärast koduväljakul edasipääsuks suurt õnnestumist.

Kodumeeskond haaras kohtumise ohjad kohe avaminutitel ning juhtis juba 25. minutiks 3:0. Shelbourne kasutas halastamatult ära Kalju eksimused kaitses ja tekitas pidevalt ohtlikke olukordi ka kiirete üleminekutega.

Kalju vähendas avapoolaja lõpus kaotusseisu, kui Enrique Esono kasutas ära vastaste väravavahi eksimuse ning lõi palli võrku. Vaheajale mindi siiski Shelbourne'i 3:1 eduseisul.

Teise poolaja alguses kasvatas Iirimaa klubi edu taas kolmeväravaliseks ning oli pikalt lähemal viiendale tabamusele kui Kalju teisele. Lõpuminutitel lõi Shelbourne kontrarünnakust 5:1, kuid Esono vastas peagi oma õhtu teise väravaga, vormistades lõppseisuks 5:2.

Mängu statistikas jäi samuti peale Shelbourne, kes valdas palli 55 protsenti ajast, tegi 20 pealelööki Kalju üheksa vastu ning saatis neist 12 raamidesse, samal ajal kui Kalju tabas väravat viiel korral.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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