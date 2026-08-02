Üleminutite karistuslöök päästis Paidele võidu, Kalju lõi avapoolajal viis

Paide saatis pühapäevases 21. vooru kohtumises saarelt saabunud külalismeeskonna värava suunas teele 22 pealelööki, aga võrk sahises vaid 90+3. minutil, kui karistuslöögi saatis Karl-Romet Nõmme selja taha Modou Sohna.

35 punkti kogunud Paide jätkab neljandal kohal, 46 punkti peal olev tabeliliider Levadia mängib pühapäeval Pärnu Vaprusega ning kolmanda koha meeskond Flora (36) võõrustab Harju JK Laagrit.

Teisel kohal on Nõmme Kalju, kes kerkis pühapäeval 38 punkti peale väga kindla võiduga, kui Tartu Tammeka alistati koduplatsil 5:1. Sealjuures lõi Nõmme meeskond kõik oma väravad avapoolajal: Nikita Ivanov sahistas võrku 16. ja 39. minutil, Bogdan Vaštšuk tegi skoori 21., Rommi Siht 27. ja Daniil Sõtšugov 31. minutil. Tammeka auvärav kanti 67. minutil Modou Tambedou omaväravaks.