Paide Linnameeskond võib edu korral kohtuda Lissaboni Benficaga

Valitsev Eesti meister Flora kohtub kolmandas eelringis Andorra meistri Inter Club d'Escaldesega ning kui see vastane kahe mängu kokkuvõttes alistatakse, siis tuleb põhiturniirile pääsemiseks jagu saada veel kas San Marino meistrist Tre Fiorist või Kosovo meistrist Dritast.

Paide Linnameeskond mängib kolmandas eelringis 32-kordse Austria meistri Viini Rapidiga. Edu korral oleks järgmises faasis Paide vastaseks kas 38-kordne Portugali meister Lissaboni Benfica või möödunud hooajal Šoti meistrivõistlustel hõbemedali teeninud Hearts.

Kolmanda eelringi kohtumised on kavas 6. ja 13. augustil. Play-off ringi mängud toimuvad 20. ja 27. augustil.