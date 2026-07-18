Karistus kukutas DeChambeau, Herbert ja Burns kordasid suurturniiride rekordit

62 löögiga rekordit korranud Herbert jäi napilt ilma võimalusest teha The Openi ajaloo esimene 60-löögiline ring, kui tema viimasel rajal tehtud put möödus august vaid sentimeetrite kauguselt. 62 löögi rekordit korda samuti Sam Burns ja tõusis võitlusesse.

DeChambeau pidi laupäeval mängima koos Herbertiga viimases paaris, kaotades liidrile ühe löögiga. Pärast tema võistlusringi toimunud kohtunike analüüs tõi aga kaasa kahe löögi suuruse karistuse viiendal rajal ja kukutas tema tulemust.

DeChambeau mängis pärastlõunal ja lõpetas kaks viimast rada birdie'dega, saades kirja tulemuse 66. Siiski kohtusid kohtunikud temaga pärast ringi lõppu ja otsustasid, et ta oli viiendal rajal kõrgema rohuga alal oma palli asendit parandanud, tallates maha pika rohu, mis võis jääda tema löögikaarele.

Karistus kinnitati ametlikult enam kui tund pärast tema ringi lõppu, mis tõi talle päeva lõpptulemuseks 68. DeChambeau meediaga ei rääkinud, kuid tema agent ütles mitmele väljaandele, et pole veel selge, kas ta jätkab turniiril või loobub protesti märgiks võistlusest.

Herbertil on nüüd kahe löögiga edu Cameron Youngi (67), Ryan Gerardi (67) ja avaringi liidri Jackson Suberi (69) ees. Liidrite seas on ka Cameron Young, Ryan Gerard ja Jackson Suber.