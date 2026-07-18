X!

Karistus kukutas DeChambeau, Herbert ja Burns kordasid suurturniiride rekordit

Golf
Lucas Herbert
Lucas Herbert Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Golf

Austraallane Lucas Herbert läheb nädalavahetusele vastu liidrina, olles Inglismaal Southportis toimuval Open Championshipil korranud suurturniiride punktirekordit. Edumaa oleks olnud vaid ühe löögi suurune, kuid Bryson DeChambeau sattus reeglitega seotud vaidluse keskmesse.

62 löögiga rekordit korranud Herbert jäi napilt ilma võimalusest teha The Openi ajaloo esimene 60-löögiline ring, kui tema viimasel rajal tehtud put möödus august vaid sentimeetrite kauguselt. 62 löögi rekordit korda samuti Sam Burns ja tõusis võitlusesse.

DeChambeau pidi laupäeval mängima koos Herbertiga viimases paaris, kaotades liidrile ühe löögiga. Pärast tema võistlusringi toimunud kohtunike analüüs tõi aga kaasa kahe löögi suuruse karistuse viiendal rajal ja kukutas tema tulemust. 

DeChambeau mängis pärastlõunal ja lõpetas kaks viimast rada birdie'dega, saades kirja tulemuse 66. Siiski kohtusid kohtunikud temaga pärast ringi lõppu ja otsustasid, et ta oli viiendal rajal kõrgema rohuga alal oma palli asendit parandanud, tallates maha pika rohu, mis võis jääda tema löögikaarele.

Karistus kinnitati ametlikult enam kui tund pärast tema ringi lõppu, mis tõi talle päeva lõpptulemuseks 68. DeChambeau meediaga ei rääkinud, kuid tema agent ütles mitmele väljaandele, et pole veel selge, kas ta jätkab turniiril või loobub protesti märgiks võistlusest.

Herbertil on nüüd kahe löögiga edu Cameron Youngi (67), Ryan Gerardi (67) ja avaringi liidri Jackson Suberi (69) ees. Liidrite seas on ka Cameron Young, Ryan Gerard ja Jackson Suber.

Toimetaja: Lisette Holst

MM-i tänane mäng
23.50
ETV
Pronksimäng
Prantsusmaa – Inglismaa
Kommenteerivad Ivar Lepik ja Marti Pähn

viimased uudised

11:44

Karistus kukutas DeChambeau, Herbert ja Burns kordasid suurturniiride rekordit

11:26

RALLIBLOGI | Pajari võitis üheksanda katse järjest, Vaheri ralli on läbi Uuendatud

10:58

Itaalia sprinditalent püstitas U-18 EM-il Euroopa rekordi

10:40

TÄNA OTSE | Mbappe jahib pronksimängus parima väravaküti tiitlit

10:20

Lajal jõudis Lincolnis poolfinaali

09:36

Belgia GP vabatreeningul oli kiireim Antonelli, Gasly sõitis rajalt välja

09:01

Andrejev jälgis Kalju euromängu Belfasti asemel Tallinnast

08:14

Eesti noored jätkasid U-18 EM-i isiklike rekordite ja finaalikohtadega

00:10

Inglismaa ründelegendid usuvad jätkuvalt Tuchelisse

17.07

Karol Mets jätkab karjääri Saksamaa esiliigas

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

13.07

Uba Zverevi edust: pean oma sõnu sööma, tal pole enam pingete koormat

30.06

Markus Jürgenson: olen vana kooli mees, kirjutan märkmeid pastakaga vihikusse

30.06

Pehka: NBA draft'i ajal käib kulisside taga kõva mäng

29.06

Endrekson näeb neljapaadis perspektiivi: tuleb lihtsalt tugevamini tõugata

28.06

Joosep Susi: Tiit Karuksil on olnud alati jäägitu usk noortesse

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

11:26

RALLIBLOGI | Pajari võitis üheksanda katse järjest, Vaheri ralli on läbi Uuendatud

17.07

Veesaare koduklubi viskas esimese veerandajaga vaid kaks punkti

17.07

Normak: praeguse seisuga sõidab EM-ile 13 sportlast, aga on veel üritajaid

17.07

MM-i võitjad saavad esimest korda ka ajaloolised sõrmused

17.07

IHF tühistas Venemaa ja Valgevene sportlastele kehtestatud keelu

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

17.07

80 minutit kümnekesi mänginud Flora jäi Nõmme Unitedile alla Uuendatud

17.07

Eestlane võitis juunioride EM-il hõbeda

17.07

Jõgeval võisteldakse sada aastat tagasi olümpial olnud kergejõustikualal

16.07

Rally Estonia Elva kiiruskatse eel näeb võimsat driftishow'd

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo