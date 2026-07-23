Meedia: DeChambeau protestis karistuse vastu ja ähvardas helistada Trumpile

Bryson DeChambeau´d süüdistatakse selles, et ta on ähvardanud helistada Donald Trumpile. Ähvardus leidis väidetavalt aset vaidluses ametnikega pärast seda, kui ameeriklasest golfimängijale määrati Openi turniiril kahe löögi suurune karistus.

Konflikt kerkis esile sellest, kui DeChambeau Inglismaal toimuval Open Championshipil kahe löögi suuruse karistuse. Põhjus seisnes selles, et ta parandas oma löögijoont, seistes väljaku viiendal rajal teise ringi ajal palli taga kõrges rohus. 32-aastane sportlane vaidlustas otsuse ägedalt ning nõudis ka naasmist vahejuhtumi toimumispaika koos juhtivametniku ja kõrgema taseme kohtunikuga.

Kui ta turniiri tulemuste registreerimise alasse naasis ja selgus, et kohtunikud oma seisukohta ei muuda, sekkus vestlusesse tegevjuht Mark Darbon. Teadaolevalt ütles DeChambeau selle käigus, et helistab Trumpile, kui küsimus tema kasuks ei lahene.

Trump suhtleb regulaarselt mitmete maailma nimekamate golfimängijatega, sealhulgas DeChambeauga. Mullusel Ryder Cupil vahetasid nad omavahel sooje sõnu.

DeChambeaule määratud karistus, mida Rory McIlroy pidas hiljem täiesti õigustatuks, kukutas ta teiselt kohalt allapoole. Pärast laupäevast võistlusringi suundus DeChambeau otse Darboni kabinetti, et küsida oma teise ringi tulemuskaarti. R&A tegevjuht lükkas selle palve aga viisakalt tagasi.

DeChambeau jaoks oli jagatud 14. koht Openil tema parim tulemus suurturniiril aastal selle aasta jooksul.