X!

Karol Metsa ja St. Pauli teed lähevad lahku

Jalgpall
Karol Mets
Karol Mets Autor/allikas: SCANPIX / picture alliance / Eibner-Pressefoto
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise kapten Karol Mets lahkub käimasoleva hooaja järel Saksamaa kõrgliigaklubist St. Pauli, aga tema tulevik pole veel paigas.

St. Pauli lõpetas hooaja Saksamaa kõrgliigas viimasel kohal, mis tähendab kõrgliigast väljakukkumist. "Mul oli viimane lepinguaasta, seega läbirääkimised uue osas algasid novembris. Klubi pakkus juba siis pikendust, aga ma ei tahtnud kiirustada. Lõpuks, kuu enne hooaja lõppu leppisime kokku, et kui jääme püsima, siis pikendame lepingut," selgitas Mets Postimehele.

Võimalik, et Mets jätkab Bundesligas, sest sealt on tema vastu huvi tuntud, kuid praegu on veel vara otsustada. "Minu vanuses mängib palganumber suuremat rolli kui varem," selgitas ta.

Mets liitus St. Pauli 2023. aasta jaanuaris esialgu laenulepingu alusel. Eelnevalt kuulusid tema mängijaõigused Šveitsi klubile FC Zürich. Hooaja lõpust sai eestlasest juba päriselt St. Pauli mängija.

2024. aastal tõusis seni 2. Bundesliga meeskond kõrgliigasse, kus Mets on nüüd pallinud kaks hooaega. Selle perioodi sisse jääb ka 11-kuuline vigastuspaus, mistõttu on keskkaitsja saanud kirja loodetust pisut vähem mänge (33) ja löönud ka ühe värava.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

10:45

TÄNA OTSE | Premium liigas jagatakse punkte tabeli alumises otsas

09:06

Karol Metsa ja St. Pauli teed lähevad lahku

08:15

Arsenal tuli üle paari aastakümne taas Inglismaa meistriks

19.05

Levadia peab noorte Balti liiga poolfinaali avamängu kodus

19.05

Šotimaa MM-koondisesse kutsuti ka 43-aastane väravavaht

19.05

Kajo seljatas Rootsi maastikuratturite tuuril haiguse kiuse 43 konkurenti

19.05

41-aastane Ronaldo valiti kuuendat korda MM-koondisesse

19.05

VIDEO | Litmanen lõi oma esimese värava Eesti liigas keskväljakult

19.05

Havertz tõi Arsenalile tiitli käeulatusse

19.05

Neymar võitis Ancelotti usalduse

sport.err.ee uudised

11:19

Jäähoki MM. Slovakkia nägi kõvasti vaeva, Ungari sai suure võidu

10:45

TÄNA OTSE | Premium liigas jagatakse punkte tabeli alumises otsas

10:32

Suurepärane tagasitulek tõi New York Knicksile avamängu võidu

10:14

Austria politsei dokumendid viitavad Veerpalu seotusele veredopinguga juba Libereci MM-il

09:06

Karol Metsa ja St. Pauli teed lähevad lahku

08:15

Arsenal tuli üle paari aastakümne taas Inglismaa meistriks

19.05

Levadia peab noorte Balti liiga poolfinaali avamängu kodus

19.05

Õed Anette ja Lisette Mäelt tulid rannatennise ITF-i turniiril teiseks

19.05

Eesti parim murdmaamees Alev teeb karjääris suure muudatuse

19.05

ETV spordisaade, 19. mai

19.05

Vigastusest taastuv Miilen: minu prioriteet on klubihooaeg

19.05

Kertu Laak jätkab ilmselt Poola meistriliigas

19.05

Šotimaa MM-koondisesse kutsuti ka 43-aastane väravavaht

19.05

Kajo seljatas Rootsi maastikuratturite tuuril haiguse kiuse 43 konkurenti

19.05

Läti alistanud Austria jätkab MM-il puhaste paberitega

19.05

Lajal langes Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsioonis avaringis välja

19.05

3x3 korvpallikoondise kandidaadid alustasid ettevalmistust EM-i kvalifikatsiooniks

19.05

Ganna võitis kindlalt temposõidu, Eulalio suutis Vingegaardi selja taha jätta

19.05

Vigastusest taastuv Carlos Alcaraz jätab ka Wimbledoni vahele

19.05

41-aastane Ronaldo valiti kuuendat korda MM-koondisesse

loetumad

19.05

KUULA | Kas Talihärma eemalejätmine koondisest oli õige otsus?

19.05

Eesti parim murdmaamees Alev teeb karjääris suure muudatuse

08:15

Arsenal tuli üle paari aastakümne taas Inglismaa meistriks

10:14

Austria politsei dokumendid viitavad Veerpalu seotusele veredopinguga juba Libereci MM-il

18.05

Soome viskas USA-le kuus väravat, Kanada maadles vana sõbra Taaniga

09:06

Karol Metsa ja St. Pauli teed lähevad lahku

19.05

Läti alistanud Austria jätkab MM-il puhaste paberitega

19.05

Šveits jätkab kodust MM-i veatult

19.05

VIDEO | Litmanen lõi oma esimese värava Eesti liigas keskväljakult

19.05

Spursil läks Thunderi alistamiseks vaja kahte lisaaega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo