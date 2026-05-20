Karol Metsa ja St. Pauli teed lähevad lahku

St. Pauli lõpetas hooaja Saksamaa kõrgliigas viimasel kohal, mis tähendab kõrgliigast väljakukkumist. "Mul oli viimane lepinguaasta, seega läbirääkimised uue osas algasid novembris. Klubi pakkus juba siis pikendust, aga ma ei tahtnud kiirustada. Lõpuks, kuu enne hooaja lõppu leppisime kokku, et kui jääme püsima, siis pikendame lepingut," selgitas Mets Postimehele.

Võimalik, et Mets jätkab Bundesligas, sest sealt on tema vastu huvi tuntud, kuid praegu on veel vara otsustada. "Minu vanuses mängib palganumber suuremat rolli kui varem," selgitas ta.

Mets liitus St. Pauli 2023. aasta jaanuaris esialgu laenulepingu alusel. Eelnevalt kuulusid tema mängijaõigused Šveitsi klubile FC Zürich. Hooaja lõpust sai eestlasest juba päriselt St. Pauli mängija.

2024. aastal tõusis seni 2. Bundesliga meeskond kõrgliigasse, kus Mets on nüüd pallinud kaks hooaega. Selle perioodi sisse jääb ka 11-kuuline vigastuspaus, mistõttu on keskkaitsja saanud kirja loodetust pisut vähem mänge (33) ja löönud ka ühe värava.