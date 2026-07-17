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Jõgeval võisteldakse sada aastat tagasi olümpial olnud kergejõustikualal

Kergejõustik
Kergejõustiku Eesti meistrivõistluste teine päev 2025
Kergejõustiku Eesti meistrivõistluste teine päev 2025 Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Kergejõustik

Laupäeval, 18. juulil algusega kell 12.30 toimub Jõgeva linna staadionil rahvusvaheline kergejõustiku viievõistlus Jõgeva 2026, kus osalevad mitmevõistlejad nii Eestist kui ka mujalt.

Võisteldakse kergejõustiku viievõistluses – ajaloolisel mitmevõistluse alal, mis oli ka olümpial kavas kuni aastani 1924, vahendab EKJL.ee. Viievõistluse mitteametlik maailmarekord kuulub ameeriklasele Bill Toomeyle 4282 punktiga ja Euroopa rekord Rein Aunale 4273 punktiga (uue punktitabeli järgi).  

Jõgeval on võistlemas Vilem Strasky Tšehhist, Zsombor Galpal Ungarist, Risto Lillemets, David Jaanson, Andreas Trumm, Valter Eric Viisel ja Aleks Malm. Esimesed kolm on hetkeseisuga ka minemas augustikuus Birminghamis toimuvatele Euroopa meistrivõistlustele.

Kergejõustiku viievõistluse alad on kaugushüpe, odavise, 200 meetri jooks, kettaheide ja 1500 meetri jooks.

Siinkohal võrdluseks mõned osalejate isiklikud rekordid viievõistluse aladel:
Strasky (7.47 – 57.12 – 22.04 – 45.77 – 4:22.53)
Galpal   (6.92 – 61.93 –   x   – 42.04 – 4:33.66)
Lillemets (7.28 – 65.36 – 22.62 – 48.75 – 4:26.56)

Lisaalana on Jõgeval kavas ka teivashüppevõistlus Eesti parimate ning lõunanaabrite osavõtul. Võistlustulle astuvad: Eerik Haamer (isiklik rekord 5.61), Henri Apri (5.45), Karl Kristjan Pohlak (5.33), Martin Plakk (5.21), Hendrik Madisson (5.00), Nikodemas Laurynas Leedust (5.25) ja Emils Lidaka Lätist (4.90). On ka võimalus, et osaleb Läti rekordimees Valters Kreišs, aga see sõltub sellest, kas ta mure hüppeliigesega seda võimaldab.

Toimetaja: Anders Nõmm

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