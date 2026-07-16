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CAS pikendas Prantsusmaa tennisisti mängukeeldu

Tennis
Samuel Bensoussan
Samuel Bensoussan Autor/allikas: sam.bensoussan/Instagram
Tennis

Spordi Arbitraažikohus (CAS) jättis Prantsusmaa tennisisti Samuel Bensoussani apellatsiooni rahuldamata ja pikendas tema mängukeeldu

Rahvusvaheline Tennise Aususe Agentuur (ITIA) määras Bensoussanile 2025. aasta mais ühe aasta ja 11 kuu pikkuse võistluskeelu ning 12 000 USA dollari suuruse trahvi. Põhjuseks oli see, et ta leppis enne nelja tennisematši kokku nende tulemuse ja käigu.

 Bensoussan kaebas otsuse edasi, kuid CAS jättis apellatsiooni rahuldamata. Kohus leidis, et sarnaste juhtumite põhjal peaks karistus olema rangem, ning pikendas mängukeelu kolme aastani. Trahvisumma jäi samaks.

Bensoussani juhtum on seotud Belgias tegutsenud matšide kokkuleppimise võrgustikuga. Selle uurimise tulemusel mõisteti võrgustiku juht Grigor Sargsyan viieks aastaks vangi.

ITIA teatas neljapäeval ka, et määras ajutise võistluskeelu 26-aastasele India tennisistile Yash Yadavile võimalike korruptsioonivastaste reeglite rikkumise tõttu.

Yadav on ajutise võistluskeelu all alates 12. maist. Ta otsustas mitte seda edasi kaevata.

Võistluskeelu ajal ei tohi Bensoussan ega Yadav osaleda ühelgi ITIA hallataval või tunnustatud tenniseturniiril ega seal treenida.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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