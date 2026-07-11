Eesti noorkorvpallur siirdub mainekasse USA korvpalliprogrammi

Mt. Zion Prep Academy on üks USA tuntumaid ettevalmistusprogramme, kust on sirgunud mitmeid tippkorvpallureid. Tuntuim vilistlane on Obi Toppin, kes valiti 2020. aasta NBA draftis avaringis kaheksandana ning mängis tänavu NBA finaali jõudnud Indiana Pacersi koosseisus.

Korvpalliportaali RealGM andmetel mängis eelmisel hooajal NCAA kõrgeimas ehk Division I tasemes 16 Mt. Zion Prepi endist mängijat. Nende seas oli korvpallureid ka Villanova Wildcats ja LSU Tigers programmides.

Pajumets alustas möödunud hooaega Audentese Spordigümnaasiumis, kuid siirdus oktoobris Hepa Raplasse. Seal mängis ta nii Saku I liigas kui ka U-19 noorteliigas.

Sel suvel ei kuulunud Pajumets Eesti U-18 koondise A-divisjoni Euroopa meistrivõistlusteks valmistunud esialgsesse kandidaatide nimekirja. Nüüd ootab teda ees uus väljakutse USA-s.