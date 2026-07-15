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Õnnetu kokkupõrge treeningul viis Levadia poolkaitsja operatsioonile

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Alexandre Lopes Gomes (paremal) mängus Narva Transi vastu
Alexandre Lopes Gomes (paremal) mängus Narva Transi vastu Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
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FCI Levadia poolkaitsja Alexandre Lopes Gomes sattus treeningul niivõrd õnnetusse olukorda, et vigastas meeskonnakaaslasega kokku põrgates lõualuud ning pidi seetõttu minema operatsioonile.

"Meil juhtus eile trenni lõpus väike õnnetus ja Alex sai seal päris korraliku vigastuse. Ta käis täna operatsioonil. Operatsioon läks hästi ja esimene prognoos on see, et kahe kuu pärast on ta meiega juba tagasi," vahendab Soccernet.ee Levadia peatreener Vjatšeslav Zahovaiko sõnu neljapäevase eurokohtumise eelsel pressikonverentsil.

Zahovaiko ei laskunud detailidesse, kuid ta avaldas, et vigastus tekkis kokkupõrke tagajärjel ning selle tulemusena sai kannatada Lopes Gomese näopiirkond. "Lõualuu sai vigastada ja see vajas kirurgilist sekkumist," täpsustas Levadia loots.

Lisaks Lopes Gomesele ravib vigastust ka teine Levadia poolkaitsja Aleksandr Zakarljuka, kes on Zahovaiko sõnul lähedal väljakule naasmisele.

Levadia Konverentsiliiga teise eelringi korduskohtumine Caernarfon Towniga A. Le Coq Arenal algab neljapäeval kell 19.30. Levadia on avamängu järel 5:0 eduseisus.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Maarja Värv

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