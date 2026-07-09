10 000 m jooksu Eesti meistriteks tulid Külli Sizask ja Remi Edur

Meeste arvestuses krooniti Eesti meistriks Remi Edur (Treeningpartner) ajaga 32:04.96. Talle järgnes Johannes Laur (Tartu SS Kalev), kelle aeg oli 32:20.20. Kolmandana finišeeris Martin Vilismäe (Sparta SS) ajaga 32:37.64.

KEVEK ja Tartu Kalev Staadionijooksu sarja raames finišeeris naiste arvestuses esimesena Külli Sizask (Treeningpartner) tulemusega 36:34.75. Teise koha sai Tuuli Tomingas (Viljandi VAK Staier) ajaga 37:40.31 ja kolmanda koha Kirte Katrin Sarevet (Treeningpartner) ajaga 38:55.56, vahendab EKJL.ee

8. juulil toimusid Tartus Tamme Staadionil 10 000 m jooksu Eesti meistrivõistlused, milles tulid võitjateks Külli Sizask ja Remi Edur.

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