Eesti klubid said teada vastased Konverentsiliigas

Avakohtumised toimuvad 9. juulil ja korduskohtumised 16. juulil.

Kalju kohtub loosi tahtel Põhja-Iirimaa klubi Linfield FC-ga. Ka Linfield lõpetas mullu koduses konkurentsis neljandal kohal. Kalju peab avakohtumise kodumurul.

Levadia vastaseks loositi Walesi klubi Caernarfon, kes sai möödunud hooajal sealses kõrgliigas neljanda koha. Levadia peab esimese mängu võõrsil.

Eesti jalgpalliklubid FCI Levadia, Nõmme Kalju ja Paide Linnameeskond said teada oma vastased Konverentsiliiga esimeses eelringis.

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