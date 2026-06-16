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Eesti klubid said teada vastased Konverentsiliigas

Jalgpall
Nõmme Kalju FC – Tallinna FCI Levadia
Nõmme Kalju FC – Tallinna FCI Levadia Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Jalgpall

Eesti jalgpalliklubid FCI Levadia, Nõmme Kalju ja Paide Linnameeskond said teada oma vastased Konverentsiliiga esimeses eelringis.

Levadia vastaseks loositi Walesi klubi Caernarfon, kes sai möödunud hooajal sealses kõrgliigas neljanda koha. Levadia peab esimese mängu võõrsil.

Kalju kohtub loosi tahtel Põhja-Iirimaa klubi Linfield FC-ga. Ka Linfield lõpetas mullu koduses konkurentsis neljandal kohal. Kalju peab avakohtumise kodumurul.

Paide alustab euroteekonda võõrsilmänguga leedukate FC Hegelmanni vastu. Hegelmann saavutas eelmisel hooajal Žalgirise järel hõbemedali.

Avakohtumised toimuvad 9. juulil ja korduskohtumised 16. juulil.

Valitsev Eesti meister Tallinna Flora alustab teekonda Meistrite liigas Gruusia meistri vastu.

Toimetaja: Henrik Laever

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