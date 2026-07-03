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Jõgeval võitis ala suurkuju Alexander Shvartsman

Kabe
Aleksej Domchev, Alexander Shvartsman ja Ion Dosca
Aleksej Domchev, Alexander Shvartsman ja Ion Dosca Autor/allikas: Ellar Sügiste
Kabe

Jõgeval lõppes kolmapäeval rahvusvaheline 64-ruuduse kabe turniir Jõgeva 2026, mille põhiturniiril osales 26 mängijat seitsmest riigist, nende hulgas kuus rahvusvahelist suurmeistrit.

Turniiri võitis Iisraeli esindav suurmeister ja mitmekordne maailmameister Alexander Shvartsman, kes kogus 12 punkti 14 võimalikust. Võrdselt üheksa punktiga lõpetas kuus mängijat ning lisakoefitsiendid andsid teise koha Leedu suurmeistrile Aleksej Domchevile ja kolmanda koha Moldova suurmeistrile Ion Doscale.

Üheksa punkti kogusid ka parima eestlasena kuuenda koha saanud suurmeister Arno Uutma ja seitsmendaks jäänud noormängija Keir-Christian Sugul.

Naiste arvestuses võitis Marika Azojan, järgnesid Läti mängijad Antra Valnere ja Regina Pironena.

Turniiri avapäeval peetud kiirkabe turniiril osales 32 mängijat. Selle võitis samuti Shvartsman Läti suurmeistri Guntis Valnerise ja Uutma ees

Rahvusvahelist 64-ruuduse kabe turniiri on Jõgeval korraldatud alates 2010. aastast.

Toimetaja: Siim Boikov

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