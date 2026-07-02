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Eesti kujundujuja saavutas juunioride EM-il ajaloolise kaheksanda koha

Teised alad
Aleksandra Orlova
Aleksandra Orlova Autor/allikas: Istvan Derencsenyi / European Aquatics
Teised alad

Saksamaal Münchenis toimuvatel kujundujumise juunioride Euroopa meistrivõistlustel saavutas Eesti kujundujuja Aleksandra Orlova soolokava finaalis kaheksanda koha. Tegemist on Eesti kujundujumise ajaloo parima tulemusega juunioride Euroopa meistrivõistlustel.

15-aastane Orlova alustas võistlust eelvoorus, kus kogus 212,9625 punkti ning pääses 21 sportlase seas üheksanda tulemusega 12 parema hulka. Eestlanna esitas eelvõistlusel veatu kava, teenides kõikidele tehnilistele elementidele kohtunikelt positiivse hinnangu.

Neljapäeval peetud finaalis parandas Orlova oma kohta veel ühe võrra. Ta kogus 207,1525 punkti ning lõpetas võistluse kaheksandana, mis tähistab Eesti kõigi aegade parimat tulemust juunioride Euroopa meistrivõistlustel.

"See on Eesti kujundujumisele väga suur saavutus. Arvestades seda, et Eestis puuduvad kujundujumise jaoks vajalikud sügavad basseinid, on see tulemus eriti märkimisväärne," ütles Eesti ainsa kujundujumise kooli juht ja treener Anton Rzhanov.

Noore eestlanna saavutusele annab lisaväärtust asjaolu, et ta võistles kuni neli aastat vanemate sportlastega. Juunioride vanuseklassi kuuluvad kujundujumises 15–19-aastased sportlased.

Euroopa juunioride meistriks krooniti neutraalse lipu all võistelnud Ekaterina Shtatnova, kes kogus finaalis 272,4036 punkti.

Orlova treenib Eesti Veespordialade Koolis treener Anastasiia Rudkovski juhendamisel.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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