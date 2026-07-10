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Eestlanna kaotas maadluse U-20 EM-il pronksimatšis

Maadlus
Lisette Böttker
Lisette Böttker Autor/allikas: United World Wrestling
Maadlus

Lisette Böttker maadles Skopjes toimuvatel U-20 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel pronksimatšis, aga pidi seal tunnistama poolatari paremust.

Kehakaalus -55 kg võistlev Böttker sai eelringi vastaseks tugeva ukrainlanna Maria Jefremova, kes juba võitnud Euroopa meistritiitli täiskasvanute vanuseklassis. Eestlanna pidigi leppima 0:10 kaotusega ukrainlannale.

Kuna Jefremova jõudis finaali, siis sai eestlanna edasi maadelda lohtusringides. Esimeses lohutusringis alistas ta tulemusega 10:0 Põhja-Makedoonia maadleja Sadije Dura ning teises lohutusringis moldovalanna Eliza Gonta 4:3 ning pääses maadlema pronksimatši.

Neljapäeva õhtul toimunud pronksimatšis pidi Böttker siiski tunnistama poolatari Amelia Zofia Tomala paremust tulemusega 10:0.

Kehakaalu võitis Jefremova, kes alistas finaalis venelanna Olesja Malahhova. Lisaks Tomalale sai pronksi ka valgevenelanna Valeria Mikitšihh.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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