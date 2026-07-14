Flora langes Meistrite liigast välja

Flora oli kaotanud avamängu kodus 2:3 ja jäi ka võõrsil esimese poolaja järel kahe väravaga taha: 13. ja 36. minutil skooris Nika Sihharulašvili. Kohe teise poolaja alguses oli pall korraks veel Flora väravas, aga videokohtunik tuvastas suluseisu.

Sel hetkel vajas Flora tasakaalustamiseks siiski tervelt kolme väravat. Kaks õnnestus tagasi lüüa - 69. minutil tabas Tony Varjund ja 84. minutil realiseeris penalti Rauno Sappinen. Lisaaega tagavat kolmandat siiski ei tulnud.

Kui Tbilisi jätkab Meistrite liiga teises eelringis Slovakkia klubi Bratislava Slovani vastu, siis Flora hooaeg jätkub Euroopa Konverentsiliigas. Vastane selgub teisipäeva õhtul.