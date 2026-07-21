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Flora jõudis Meistrite liiga mänguks Slovakkiasse ilma pagasita

Jalgpall
Tallinna FC Flora naiskond
Tallinna FC Flora naiskond Autor/allikas: Katariina Peetson/jalgpall.ee
Jalgpall

Valitseva Eesti naiste jalgpallimeistri FC Flora valmistumine kolmapäevaseks Meistrite liiga esimese eelringi poolfinaaliks Malta meistri Mgarr Unitedi vastu on häiritud, sest naiskonna äraantav pagas ei jõudnud koos nendega Slovakkiasse.

Flora lendas esmalt Varssavisse, seejärel Viini ja sõitis sealt bussiga edasi Slovakkiasse. "Reis oli iseenesest okei, aga kõik meie asjad läksid kaduma. Need ei tulnud kaasa ja oleme siin ainult oma käsipagasiga. Ootame, et need jõuaksid mingi hetk siia," rääkis Flora peatreener Karl-Sander Eensoo Soccernet.ee-le.

 "See on väga suur pahandus. Vormid ja putsad on meil olemas, sest need panime endale seljakotti. Kes oli endale käsipagassisse midagi muud juurde pannud, sellel vedas. Kõik asjad, mis olid füsioterapeudi kotis, on puudu. Kompressioonpüksid ja kõik taastumisasjad on puudu," lisas Eensoo.

Juhul kui Flora saab üsna tundmatust vastasest Mgarrist jagu, siis finaalis minnakse vastamisi Myjava Spartakiga. Vaid miniturniiri võitja pääseb järgmisesse eelringi. Flora ei ole varem esimesest eelringist edasi pääsenud. 

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Anders Nõmm

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