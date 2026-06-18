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Sloveenia jalgrattatäht kukkus rängalt ja murdis lõualuu

Jalgrattasport
Urška Žigart
Urška Žigart Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Jalgrattasport

Sloveenia jalgrattur Urška Žigart sattus Šveitsi velotuuri teisel etapil ränga õnnetusse ning viidi haiglasse, kus tal diagnoositi lõualuumurd.

Õnnetus juhtus vahetult enne finišit, kui Žigart kaotas umbes kilomeeter enne lõppu ratta üle kontrolli ja kukkus suurel kiirusel. Tema järel sõitnud ratturid ei suutnud kukkumist täielikult vältida ning mitu neist sõitis samuti avariisse.

Žigart sai sündmuskohal kohe arstiabi ning toimetati seejärel haiglasse täiendavatele uuringutele. Tema meeskond AG Insurance-Soudal teatas, et ratturil tuvastati lõualuumurd, kuid muid tõsiseid vigastusi uuringud õnneks ei näidanud.

29-aastane Žigart on kihlatud kahekordse valitseva Tour de France'i võitja Tadej Pogacariga, kes võitis sama velotuuri.

Naiste suurtuur Tour de France Femmes algab 1. augustil. Žigarti vigastuse mõju tema hooaja edasisele kulgemisele pole meeskond veel täpsustanud.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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