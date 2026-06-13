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Yaya Toure hakkab juhendama Slovakkia meistrit

Jalgpall
Yaya Toure
Yaya Toure Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpall

Neljal korral Aafrika aasta parimaks jalgpalluriks valitud endine Manchester City keskväljamees Yaya Toure nimetati Slovakkia meistri Bratislava Slovani peatreeneriks.

43-aastane Toure lõpetas mängijakarjääri 2019. aastal ning otsustas pärast seda jätkata treenerina. Esmalt oli ta abitreeneriks nii Ukraina kui Venemaa kõrgliigas, 2022. aastal juhendas ta Tottenham Hotspuri U-16 meeskonda ning 2023/24 hooaja esimeses pooles oli ta Belgias Standard Liege'i abitreeneriks.

2023. aasta novembris kutsus Toure endine juhendaja Roberto Mancini mehe Saudi Araabia koondise abitreeneriks ning ta aitas koondisel jõuda kolmandat korda järjest MM-finaalturniirile.

Bratislava Slovan võitis äsja Slovakkia peatreeneriks nimetatud Vladimir Weissi käe all kuus järjestikust meistritiitlit ning krooniti meistriks ka kaks hooaega enne seda, Toure sõlmis laupäeval klubiga kolme aasta pikkuse lepingu.

"Minu eelkäija väärib oma saavutuste eest suurimat austust. Tahan sellele ehitada, ent samal ajal tuua klubisse midagi uut ja minule omast," rääkis Toure. "Tahan Slovaniga mängida domineerivat jalgpalli, võita mänge neid kontrollides, et saaksime oma fänne rõõmustada," lisas ta.

Toure kuulus FC Barcelona koosseisu, mis võitis hooajal 2008/09 kõik kuus suurt mängus olnud karikat, kaasa arvatud Meistrite liiga, Hispaania kõrgliiga ning klubide MM-i. Cityga krooniti ta kolmekordseks Inglismaa meistriks ning ta lõi klubi eest 316 mänguga 82 väravat. Sealjuures nimetati ta neljal korral Aafrika parimaks mängijaks.

Toimetaja: Anders Nõmm

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