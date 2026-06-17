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Madridi Realiga liitub kogenud Portugal poolkaitsja

Jalgpall
Bernardo Silva
Bernardo Silva Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpall

Madridi Real teatas oma kodulehel, et on sõlminud lepingu Portugali koondise poolkaitsja Bernardo Silvaga.

Pärast üheksat aastat Manchester Citys jätkab 31-aastane Silva karjääri Madridi Realis. Portugallane sõlmis Hispaania suurklubiga kaheaastase lepingu.

Silva veetis Manchester Citys üheksa hooaega, aidates klubil võita kuus Inglismaa meistritiitlit ning ühe Meistrite liiga trofee. Kokku pidas ta City särgis 460 kohtumist, mille jooksul lõi 76 väravat ja andis 77 resultatiivset söötu.

Silva on klubikarjääri jooksul esindanud ka Monacot ja Benficat. Portugali koondise eest on ta pidanud üle 100 mängu.

Kuigi Silva vastu tundsid aastaid huvi ka FC Barcelona ja Atlético Madrid, langes tema valik lõpuks Madridi Realile.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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