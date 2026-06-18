Madridi Real täiendas kaitseliini Prantsusmaa koondislasega

Madridi Real teatas, et on sõlminud Prantsusmaa koondise keskkaitsja Ibrahima Konatega lepingu kuni 2030. aasta suveni.

27-aastane Konate liitub Hispaania suurklubiga pärast seda, kui tema leping Liverpool F.C.iga lõppes ning pooled uues lepingus kokkuleppele ei jõudnud.

Prantslasest saab peatreener Jose Mourinho teine suurem täiendus sel suvel. Varem on Realiga liitunud ka Bernardo Silva ja Marc Cucurella.

Konate saabus Liverpooli 2021. aastal RB Leipzigist ning pidas viie hooaja jooksul 183 kohtumist. Ta oli üks võtmemängijaid 2024/25 hooajal, mil Liverpool tuli Inglismaa meistriks, moodustades keskkaitses tugeva tandemi kapteni Virgil van Dijkiga.

Lisaks Premier League'i tiitlile võitis Konate Liverpooli särgis kaks Inglismaa liigakarikat ja ühe FA karika ning jõudis 2022. aastal UEFA Meistrite liiga finaali. Praegu viibib ta Prantsusmaa koondise koosseisus jalgpalli MM-il.