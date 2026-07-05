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Madridi Real tugevdas rivistust Hollandi kaitsjaga

Jalgpall
Denzel Dumfries jalgpalli MM-finaalturniiril.
Denzel Dumfries jalgpalli MM-finaalturniiril. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jalgpall

Madridi Reali jalgpalliklubi ostis Milano Interilt hollandlasest paremkaitsja Denzel Dumfriese.

Hispaania suurklubi maksis Dumfriese senisele koduklubile 20 miljonit eurot. 30-aastane paremkaitsja sõlmis Realiga nelja aasta pikkuse lepingu. Ta hakkab koha eest algrivistuses võitlema inglase Trent Alexander-Arnoldiga.

Reali uus peatreener Jose Mourinho on suvises üleminekuaknas seadnud prioriteediks tugevdada meeskonna kaitseliini. Dumfriese kõrval on hangitud veel prantslasest keskkaitsja Ibrahima Konate ja hispaanlasest vasakkaitsja Marc Cucurella, lisaks liitus klubiga kogenud Portugali poolkaitsja Bernardo Silva.

Dumfries veetis Interi särgis viis aastat ja aitas klubil võita kaks Itaalia meistritiitlit. Ta mängis MM-finaalturniiril Hollandi koondise eest kõigis neljas mängus ning on kokku rahvuskoondist esindanud 76 mängus ja löönud 11 väravat.

Toimetaja: Henrik Laever

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