Euroopa meistriks viinud Mancini võib naasta Itaalia koondise peatreeneriks

Itaalia jalgpallitreener Roberto Mancini lahkus ametlikult Katari meistriklubi Al Sadd SC peatreeneri kohalt, mis on veelgi suurendanud spekulatsioone tema võimalikust naasmisest Itaalia koondise etteotsa.

61-aastane Mancini jõudis Al Saddi juhendada vaid kaheksa kuud. Tema käe all krooniti klubi aprillis Katari meistriks, kuid meeskond ei suutnud jõuda Aasia Meistrite liiga finaalturniirile ning kaotas ka Katari karikafinaali.

Lahkumisest teatas Mancini sotsiaalmeedias avaldatud videopöördumises, kus tänas klubi, mängijaid ja toetajaid. Ka Al Sadd avaldas itaallasele tänu, nimetades tema ametiaega lühikeseks, kuid väärtuslikuks perioodiks.

Itaalia meedia andmetel on Mancini praegu peamine kandidaat Itaalia koondise peatreeneri ametikohale. Aprillis lahkus peatreeneri kohalt Gennaro Gattuso ning sellest ajast on koondist ajutiselt juhendanud Silvio Baldini, kes tõusis ametisse U-21 koondise peatreeneri kohalt.

Mancini juhtis Itaalia koondist aastatel 2018–2023 ning viis meeskonna Euroopa meistriks, kui itaallased võitsid jalgpalli EM-i 2020 turniiri. Samas jäi Itaalia tema juhendamisel eemale 2022. aasta maailmameistrivõistlustelt.

Tema võimalikku tagasitulekut saadavad Itaalias vastakad reaktsioonid, sest Mancini lahkus koondise peatreeneri ametist ootamatult 2023. aasta augustis ning asus mõni nädal hiljem tööle Saudi Araabia koondise juhendajana.

Nelikordne maailmameister Itaalia püüab vältida kolmandat järjestikust ebaõnnestumist MM-valiksarjas, sest meeskond jäi eemale nii 2018. kui ka 2022. aasta maailmameistrivõistlustelt.