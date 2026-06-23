Itaalia koondisega ebaõnnestunud Gattuso leidis uue tööandja

"Klubi tervitab uut peatreenerit soojalt ja on kindel, et tema kogemnused, professionaalsus ja sihikindlus aitavad klubil saavutada oma sportlikke eesmärke," teatas Lazio avalduses.

Lazio piirdus lõppenud hooajal Itaalia kõrgliigas üheksanda kohaga. Itaalia karikafinaalis kaotati Milano Interile. Senise peatreeneri Maurizio Sarriga otsustati seejärel koostöö lõpetada.

Gattuso aeg Itaalia koondise peatreenerina sai otsa tänavu kevadel, kui selgus, et meeskond jääb kolmandat korda järjest MM-finaalturniirilt kõrvale. Varasemalt on ta juhendanud näiteks Milani, Napolit, Fiorentinat, Valenciat ja Marseille'd.

Itaalia koondis pole pärast Gattuso lahkumist endiselt uut juhendajat kinnitanud. Hetkel täidab seda positsiooni kohusetäitjana Silvio Baldini, aga meedia spekuleerib enim ka varem seda tööd teinud Roberto Mancini nimega.