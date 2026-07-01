Koeman lahkub pärast Hollandi MM-i ebaõnnestumist peatreeneri kohalt

Holland lõpetas oma MM-teekonna teisipäeva õhtul, kui kaotas Marokole penaltiseeria järel. Kaotus tähendas ühtlasi lõppu ka Koemani ametiajale koondise juhendajana.

Treener tunnistas, et koondise varajane väljalangemine valmistab talle suurt pettumust.

"On valus, et minu aeg Hollanbdi juures niimoodi lõpeb. Me kõik unistasime maailmameistrivõistlustest, kus teeme ajalugu. Seda ei juhtunud. Keegi pole selle pärast rohkem pettunud kui mina," kirjutas ta.

Koemani sõnul käib peatreeneri ametiga alati vastutus tulemuste eest.

"Koondise treenerina kannate te seda vastutust. Olen seda alati tundnud ja tunnen seda ka edaspidi," lisas ta.

Koeman juhendas Hollandi koondist alates 2023. aastast. Tema käe all jõudis meeskond 2024. aasta EM-il poolfinaali. Tema mantlipärijat pole Hollandi alaliit veel avalikustanud.