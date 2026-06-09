Filip Ingebrigtsen jätab koduse Teemantliiga etapi vahele

Norra keskmaajooksja Filip Ingebrigtsen ei osale kolmapäeval Oslos toimuval Bislett Gamesi Teematliiga etapil, kus ta pidi startima 5000 meetri jooksus. Tema venna ja esindaja Henrik Ingebrigtseni sõnul on loobumise põhjuseks hingamisprobleemid, mis vajavad enne võistlemise jätkamist täpsustamist ja kontrollimist.

33-aastase Ingebrigtseni jaoks pidanuks tegemist olema esimese Teemantliiga etapiga alates 2023. aastast. Viimastel aastatel on teda kimbutanud vigastused ning tervisemured, mis segasid ka tema mullust hooaega ja jätsid ta eemale maailmameistrivõistlustelt.

2016. aasta Euroopa meister ja 2017. aasta maailmameistrivõistluste pronksmedalist loodab siiski hooaja jooksul võistlusrajale naasta, sest augustis toimuvad Birminghamis Euroopa meistrivõistlused.

Teemantliiga etapist on loobunud ka noor Norra jooksja Hakon Moe Berg. Seevastu võistlevad kodupubliku lemmikud norralased Karsten Warholm ja Amalie Iuel.

Oslo Teemantliiga etapp algab kuulitõukega kolmapäeval kell 19.42.