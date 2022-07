Šveitsi kohus mõistis FIFA endise presidendi ja asepresidendi õigeks

Šveitsi prokuratuur süüdistas endisi jalgpallijuhte kahe miljoni šveitsi frangi suuruse ebaseadusliku makse tegemises.

Küsimus puudutas aastal 2011 tehtud rahaülekannet rahvusvaheliselt jalgpalliliidult (FIFA) Platinile.

Mõlemad mehed eitasid süüd ning ütlesid, et tegemist oli hilinenud maksega nõustamise eest.

"Ma ei ole täiesti süütu siin elus, kuid selles juhtumis ei ole ma küll süüdi," ütles Blatter kohtusse saabudes.

