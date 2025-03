Endised jalgpallijuhid Blatter ja Platini mõisteti Šveitsi kohtus taas õigeks

Šveitsi prokuratuur süüdistas endisi jalgpallijuhte kahe miljoni šveitsi frangi suuruse ebaseadusliku makse tegemises. Küsimus puudutas 2011. aasta veebruaris tehtud rahaülekannet rahvusvaheliselt jalgpalliliidult (FIFA) Platinile ajal, kui FIFA president oli Blatter.

Mõlemad mehed eitasid süüd, väites, et tegemist oli hilinenud maksega nõustamise eest, mida Platini tegi aastatel 1998-2002. Nimelt tegutses prantslane siis Blatteri nõunikuna.

Platini sõnul lükati töötasu maksmist edasi, kuna FIFA-l polnud piisavalt raha, et talle kohe täies mahus tasuda ja prantslane esitas oma rahanõude alles 2010. aastal.

2022. aasta suvel mõisteti mõlemad mehed esimeses kohtuastmes õigeks. Kuigi Šveitsi föderaalprokurör kaebas otsuse edasi, jõudis ka apellatsioonikohus samale järeldusele.

"Pärast kahte õigeksmõistvat otsust peaks isegi Šveitsi prokuratuur mõistma, et need kriminaalsüüdistused on lõplikult läbi kukkunud. Michel Platini tuleb rahule jätta," kommenteeris teisipäevast otsust Platini advokaat Dominic Nellen.

"Kriminaalmenetlusel on olnud nii õiguslikud kui ka tõsised isiklikud ja ametialased tagajärjed Michel Platinile – kuigi ühtegi süüstavat tõendit pole kunagi esitatud. Muuhulgas takistas see tema valimist FIFA presidendiks 2016. aastal," lisas Nellen.