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VAATA OTSE | Kas Eesti suudab taas Balti turniiri võita?

Jalgpalli Eesti koondis
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Jalgpalli Eesti koondis

Eesti meeste jalgpallikoondis läheb A. Le Coq Arenal peetavas Balti turniiri finaalis vastamisi Leeduga. Otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 18.45. Kommenteerivad Ivar Lepik ja Markus Jürgenson, stuudiot juhib Debora Saarnak.

Eesti kohtus tänavuse Balti turniiri poolfinaalis Fääri saartega ning võitis Tony Varjundi väravast 1:0, Leedu alistas aga 1:1 lõppenud normaalaja järel penaltiseerias Läti.

Eelmisel, 2024. aastal toimunud Balti turniiril läksid Eesti ja Leedu omavahel vastamisi finaalmängus. Toonane normaalaeg lõppes 1:1 viigiga – Eesti väravaautoriks oli Mark Anders Lepik – ning penaltitega oli Eesti 4:3 üle.

Eesti on võitnud viimasest kolmest Balti turniirist kaks – 2021. ja 2024. aastal. Üks turniir peeti ka 2022. aasta sügisel, toona võidutses külaliskoondisena võistlema saabunud Island.

Eesti koondis mängus Leeduga:

Väravavahid
1 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – SV Werder Bremen (GER) 46/0
22 Kaur Kivila (22.11.2003) – Tallinna FC Flora 1/0
12 Henri Perk (14.10.1999) – Nõmme Kalju FC 0/0

Kaitsjad
23 Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – Banik Ostrava (CZE) 49/1
2 Märten Kuusk (05.04.1996) – GKS Katowice (POL) 43/0
24 Frank Liivak (07.07.1996) – Tallinna FCI Levadia 26/3
6 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 26/2
9 Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Panionios (GRE) 14/1
19 Kristo Hussar (28.06.2002) – AS Trencin (SVK) 8/0
26 Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Halmstad BK (SWE) 8/0
18 Tanel Tammik (14.06.2002) - Tallinna FCI Levadia 2/1
3 Mihhail Kolobov (02.03.2005) – Tallinna FC Flora 1/0
13 Kristofer Käit (04.04.2005) – Portimonense SC (POR) 1/0

Poolkaitsjad
4 Mattias Käit (29.06.1998) – FC Thun (SUI) 65/11
21 Martin Miller (25.09.1997) – Paide Linnameeskond 40/2
20 Markus Poom (27.02.1999) – AS Trencin 35/0
5 Rocco Robert Shein (14.07.2003) – Fredrikstad FK (NOR) 24/1
17 Vladislav Kreida (25.09.1999) – Tallinna FC Flora 24/0
8 Markus Soomets (02.03.2000) – IK Start (NOR) 23/0
10 Kevor Palumets (21.11.2002) – Podbrezova Železiarne (SVK) 20/1
7 Robi Saarma (20.05.2001) – Pardubice (CZE) 15/1
14 Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Köln (GER) 13/0

Ründajad
11 Karel Mustmaa (08.08.2005) – Thessaloniki PAOK (GRE) 4/0
25 Mattias Männilaan (08.09.2001) – Nõmme Kalju FC 3/0
16 Tony Varjund (21.06.2007) – Tallinna FC Flora 1/1

Peatreener: Jürgen Henn

Leedu koondis mängus Eestiga:

Väravavahid
1 Arnas Voitinovičius (30.08.2006) – Benfica (POR) 0/0
12 Tomas Švedkauskas (22.06.1994) – Kaunase Žalgiris 18/0
23 Ignas Plūkas (08.12.1993) – Sudava 1/0

Kaitsjad
2 Artemijus Tutyškinas (08.08.2003) – NK Celje (SVN) 23/0
3 Edgaras Utkus (22.06.2000) – Al-Kholood (KSA) 26/0
5 Žygimantas Baltrūnas (11.03.2002) – Sudava 2/0
13 Justas Lasickas (06.10.1997) – HNK Rijeka (CRO) 70/3
18 Vilius Armalas (21.07.2000) – MTK Budapest (HUN) 10/0
19 Klaudijus Upstas (30.10.1994) – Vilniuse Žalgiris 14/0
20 Ričardas Šveikauskas (09.04.1997) – FK TransINVEST 0/0

Poolkaitsjad
4 Edvinas Kloniūnas (28.06.1998) – FK TransINVEST 1/0
6 Modestas Vorobjovas (30.12.1995) – Istnbulspor (TUR) 51/1
8 Matijus Remeikis (28.03.2003) – Hegelmann 5/0
10 Tomas Kalinauskas (27.04.2000) – Roda JC (NED) 11/0
11 Arvydas Novikovas (18.12.1990) – Riteriai 97/12
15 Gvidas Gineitis (15.4.2004) – Torino (ITA) 31/5
16 Lukas Michelbrink (15.04.2005) – Energie Cottbus (GER) 3/0
17 Domantas Šluta (01.10.2004) – FK TransINVEST 1/0
22 Vaidas Magdušauskas (02.12.2003) – Banga 1/0

Ründajad
7 Eligijus Jankauskas (22.06.1998) – H Rishon leZion (ISR) 13/0
9 Meinardas Mikulėnas (09.07.2002) – Sudava 1/0
14 Armandas Kučys (27.02.2003) – NK Celje (SVN) 18/6
21 Motiejus Burba (10.08.2003) – Kaunase Žalgiris 5/0
24 Ignas Venckus (17.07.2001) – Banga 0/0

Toimetaja: ERR Sport

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