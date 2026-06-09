VAATA OTSE | Kas Eesti suudab taas Balti turniiri võita?

Eesti meeste jalgpallikoondis läheb A. Le Coq Arenal peetavas Balti turniiri finaalis vastamisi Leeduga. Otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 18.45. Kommenteerivad Ivar Lepik ja Markus Jürgenson, stuudiot juhib Debora Saarnak.

Eesti kohtus tänavuse Balti turniiri poolfinaalis Fääri saartega ning võitis Tony Varjundi väravast 1:0, Leedu alistas aga 1:1 lõppenud normaalaja järel penaltiseerias Läti.

Eelmisel, 2024. aastal toimunud Balti turniiril läksid Eesti ja Leedu omavahel vastamisi finaalmängus. Toonane normaalaeg lõppes 1:1 viigiga – Eesti väravaautoriks oli Mark Anders Lepik – ning penaltitega oli Eesti 4:3 üle.

Eesti on võitnud viimasest kolmest Balti turniirist kaks – 2021. ja 2024. aastal. Üks turniir peeti ka 2022. aasta sügisel, toona võidutses külaliskoondisena võistlema saabunud Island.

Eesti koondis mängus Leeduga:

Väravavahid

1 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – SV Werder Bremen (GER) 46/0

22 Kaur Kivila (22.11.2003) – Tallinna FC Flora 1/0

12 Henri Perk (14.10.1999) – Nõmme Kalju FC 0/0

Kaitsjad

23 Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – Banik Ostrava (CZE) 49/1

2 Märten Kuusk (05.04.1996) – GKS Katowice (POL) 43/0

24 Frank Liivak (07.07.1996) – Tallinna FCI Levadia 26/3

6 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 26/2

9 Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Panionios (GRE) 14/1

19 Kristo Hussar (28.06.2002) – AS Trencin (SVK) 8/0

26 Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Halmstad BK (SWE) 8/0

18 Tanel Tammik (14.06.2002) - Tallinna FCI Levadia 2/1

3 Mihhail Kolobov (02.03.2005) – Tallinna FC Flora 1/0

13 Kristofer Käit (04.04.2005) – Portimonense SC (POR) 1/0

Poolkaitsjad

4 Mattias Käit (29.06.1998) – FC Thun (SUI) 65/11

21 Martin Miller (25.09.1997) – Paide Linnameeskond 40/2

20 Markus Poom (27.02.1999) – AS Trencin 35/0

5 Rocco Robert Shein (14.07.2003) – Fredrikstad FK (NOR) 24/1

17 Vladislav Kreida (25.09.1999) – Tallinna FC Flora 24/0

8 Markus Soomets (02.03.2000) – IK Start (NOR) 23/0

10 Kevor Palumets (21.11.2002) – Podbrezova Železiarne (SVK) 20/1

7 Robi Saarma (20.05.2001) – Pardubice (CZE) 15/1

14 Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Köln (GER) 13/0

Ründajad

11 Karel Mustmaa (08.08.2005) – Thessaloniki PAOK (GRE) 4/0

25 Mattias Männilaan (08.09.2001) – Nõmme Kalju FC 3/0

16 Tony Varjund (21.06.2007) – Tallinna FC Flora 1/1

Peatreener: Jürgen Henn

Leedu koondis mängus Eestiga:

Väravavahid

1 Arnas Voitinovičius (30.08.2006) – Benfica (POR) 0/0

12 Tomas Švedkauskas (22.06.1994) – Kaunase Žalgiris 18/0

23 Ignas Plūkas (08.12.1993) – Sudava 1/0

Kaitsjad

2 Artemijus Tutyškinas (08.08.2003) – NK Celje (SVN) 23/0

3 Edgaras Utkus (22.06.2000) – Al-Kholood (KSA) 26/0

5 Žygimantas Baltrūnas (11.03.2002) – Sudava 2/0

13 Justas Lasickas (06.10.1997) – HNK Rijeka (CRO) 70/3

18 Vilius Armalas (21.07.2000) – MTK Budapest (HUN) 10/0

19 Klaudijus Upstas (30.10.1994) – Vilniuse Žalgiris 14/0

20 Ričardas Šveikauskas (09.04.1997) – FK TransINVEST 0/0

Poolkaitsjad

4 Edvinas Kloniūnas (28.06.1998) – FK TransINVEST 1/0

6 Modestas Vorobjovas (30.12.1995) – Istnbulspor (TUR) 51/1

8 Matijus Remeikis (28.03.2003) – Hegelmann 5/0

10 Tomas Kalinauskas (27.04.2000) – Roda JC (NED) 11/0

11 Arvydas Novikovas (18.12.1990) – Riteriai 97/12

15 Gvidas Gineitis (15.4.2004) – Torino (ITA) 31/5

16 Lukas Michelbrink (15.04.2005) – Energie Cottbus (GER) 3/0

17 Domantas Šluta (01.10.2004) – FK TransINVEST 1/0

22 Vaidas Magdušauskas (02.12.2003) – Banga 1/0

Ründajad

7 Eligijus Jankauskas (22.06.1998) – H Rishon leZion (ISR) 13/0

9 Meinardas Mikulėnas (09.07.2002) – Sudava 1/0

14 Armandas Kučys (27.02.2003) – NK Celje (SVN) 18/6

21 Motiejus Burba (10.08.2003) – Kaunase Žalgiris 5/0

24 Ignas Venckus (17.07.2001) – Banga 0/0