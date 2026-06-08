Tuchel: Bellingham peab algkoosseisukoha nimel võitlema

Inglismaa jalgpallikoondise peatreener Thomas Tuchel ütles, et staarpoolkaitsja Jude Bellingham peab enne maailmameistrivõistlusi oma koha eest algkoosseisus võitlema, sest konkurents meeskonnas on väga tihe.

"Tal tuleb selle nimel võidelda. Meil on praegu 14-15 mängijat, kes võiksid kuuluda põhikoosseisu. Jude on üks neist," sõnas Tuchel.

22-aastane Bellingham sai eelmisel nädalal Uus-Meremaa vastu peetud kontrollmängus mänguaega teisel poolajal ning Tuchel jäi tema esitusega rahule. Peatreeneri sõnul on poolkaitsja pärast vigastuspausi taas heas füüsilises vormis ning valmis MM-il olulist rolli kandma.

"Tal on otsusekindlust ja teravust, mis on tema peamised tugevused. On näha, et ta on õnnelik tagasi väljakul olema ning täis energiat," ütles sakslasest juhendaja.

Tucheli sõnul tuli vigastus Bellinghami jaoks väga kehval ajal, sest ta jäi eemale hooaja kõige tähtsamatest kohtumistest nii Meistrite liigas kui ka heitluses Hispaania meistritiitli nimel.

"Nüüd on näha, et ta on väga heas seisus. Ta on värske, tahab mängida ja on tippvormis," lisas Tuchel.

Inglismaa peab enne MM-i veel ühe kontrollkohtumise, kui kolmapäeval minnakse vastamisi Costa Ricaga. Maailmameistrivõistluste avamängus kohtutakse 17. juunil Horvaatiaga.