Suri 20-aastane Eesti saalihokimängija ja treener

"Sügava kurbusega teatame, et meie seast on lahkunud Rasmus Rannula. Rasmus oli noor ja perspektiivikas saalihokimängija ning entusiastlik noorte treener," teatas Eesti Saalihoki Liit esmaspäeval.

"Rasmus oli inimene, kellel oli saalihoki vastu siiras kirg. Ta panustas meie alasse nii väljakul mängijana kui ka selle kõrval noori juhendades ja innustades. Tema pühendumus, positiivne hoiak ja soov panustada saalihoki arengusse jäävad meie kogukonda saatma."

Sparta team Automaailm lisas, et varalahkunud mängumehe ärasaatmine toimub laupäeval, 13. juunil Tallinna Krematooriumis.