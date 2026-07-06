Pikalt vähemuses mänginud Inglismaa sai Mehhikost jagu

Mehhiko pealinnas Mexicos toimunud kaheksandikfinaali algus lükati ilmastikutingimuste tõttu tunni võrra edasi, aga kui mäng pihta hakkas, oli see parajalt tempokas.

36. minutil andis inglane Bukayo Saka paremalt äärelt tsenderduse, milleni jõudis Jude Bellingham, kes viis Inglismaa juhtima. Mehhiklased mängisid seejärel palli lahti, kuid Inglismaa võitis selle kiirelt tagasi ja läks vasturünnakule. Bellingham mängis söödu paremalt jooksnud Harry Kane'ile, kes lõi palli tagasi karistusalasse, kus 23-aastane Bellingham seda ootas ning Inglismaa kahe minutiga 2:0 juhtima viis.

Mehhiko leidis aga enne poolajapausi vastuse, kui Julian Quinones standardolukorra järel inglaste kastis tekkinud segaduses skoori tegi.

54. minutil toimus mängus suur muudatus, kui Inglismaa kaitsja Jarell Quansah koleda vea eest punase kaardi teenis. Inglased jäid seega kümnekesi, aga teenisid vaid minutid hiljem penalti, mille realiseeris kapten Harry Kane.

Mehhiklased asusid seejärel survestama ning jõudsid 69. minutil taas värava kaugusele, kui Raul Jimenez ise penalti realiseeris. Jaht viigiväravale jätkus, aga Inglismaa kaitses edu ja ei lubanud võõrustajal ka 11 lisaminutiga skoori teha, realiseerides 3:2 võiduga edasipääsu veerandfinaali.

Inglismaa on jõudnud viimasel kolmel MM-il kaheksa hulka: 2018. aastal saavutati neljas koht, 2022. aastal jäädi just veerandfinaalis alla Prantsusmaale. Tänavu minnakse seal vastamisi Norraga, kes alistas Brasiilia 2:1.