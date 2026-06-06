TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis kohtub Balti turniiril Fääri saartega

Täna kell 17.45 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Pärnu Rannastaadionilt, kus lähevad jalgpalli Balti turniiri poolfinaalis vastamisi Eesti ja Fääri saarte rahvusmeeskonnad. Mängu kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Lelov, stuudiot juhib Kristjan Kallaste.

Eesti koondis on valitsev Balti turniiri tšempion. Fääri saartega kohtuti ka kahe aasta tagusel Balti turniiril ning siis teeniti Alex Matthias Tamme, Henri Anieri, Edgar Turi ja Daniil Kuraksini väravatest kindel 4:1 võit.

Peatreener Jürgen Henni sõnul on Fääri saared näljane ja ühtne meeskond, kelle vastu peab mängima kannatlikult. "Väga motiveeritud, ühtne, näljane ja rünnakul sirgjooneline vastane, kelle jaoks on okei suurem osa mängust olla kaitses kompaktne-töökas ja siis oodata oma võimalust. Peame olema valmis agressiivseks vastaseks ja teistpidi vastaseks, kes tahab meid frustreerida. Panna ruumid kinni, peame olema valmis mängima kannatlikult," ütles juhendaja reedel pressikonverentsil

Eesti koondis on pidanud enne mängu tegema mõned vangerdused, näiteks tuleb hakkama saada kapten Karol Metsa ja poolkaitsja Soufian Gourmaiga, keda Henn lootis koosseisus näha. "Ta ütles, et ei ole sellises seisundis, et saaks endast 100 protsenti anda. Ebaõnn on tabanud täpselt nendel hetkedel, kui oleme soovinud teda kaasata," ütles Henn.

Kokkuleppel peatreeneriga ei osale Balti turniiril Michael Schjönning-Larsen ning Matvei Igonen. Vigastuse tõttu jäävad seekord eemale Maksim Paskotši, Joonas Tamm ja Marten-Chris Paalberg.

Laupäeval lähevad omavahel vastamisi ka Läti ja Leedu koondised ning Balti turniiri võitja selgub 9. juunil. Kui Eesti kohtub teises Balti turniiri mängus Leeduga, siis toimub matš 9. juunil A. Le Coq Arenal. Kui Eesti teine vastane on Läti, siis sõidetakse 9. juunil külla lõunanaabritele.

Eesti koondise koosseis Balti turniiriks:

Väravavahid

Karl Jakob Hein (13.04.2002) – SV Werder Bremen (GER) 45/0

Kaur Kivila (22.11.2003) – Tallinna FC Flora 1/0

Henri Perk (14.10.1999) – Nõmme Kalju FC 0/0

Kaitsjad

Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – Banik Ostrava (CZE) 48/1

Märten Kuusk (05.04.1996) – GKS Katowice (POL) 42/0

Frank Liivak (07.07.1996) – Tallinna FCI Levadia 25/3

Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 25/2

Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Panionios (GRE) 14/1

Kristo Hussar (28.06.2002) – AS Trencin (SVK) 7/0

Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Halmstad BK (SWE) 7/0

Tanel Tammik (14.06.2002) - Tallinna FCI Levadia 2/1

Mihhail Kolobov (02.03.2005) – Tallinna FC Flora 1/0

Kristofer Käit (04.04.2005) – Portimonense SC (POR) 1/0

Poolkaitsjad

Mattias Käit (29.06.1998) – FC Thun (SUI) 64/11

Markus Poom (27.02.1999) – AS Trencin 34/0

Rocco Robert Shein (14.07.2003) – Fredrikstad FK (NOR) 24/1

Vladislav Kreida (25.09.1999) – Tallinna FC Flora 23/0

Markus Soomets (02.03.2000) – IK Start (NOR) 23/0

Kevor Palumets (21.11.2002) – Podbrezova Železiarne (SVK) 19/1

Robi Saarma (20.05.2001) – Pardubice (SVK) 14/1

Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Köln (GER) 12/0

Ründajad

Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 65/17

Mark Anders Lepik (10.09.2000) – Pärnu JK Vaprus 10/1

Mattias Männilaan (08.09.2001) – Nõmme Kalju FC 2/0

Tony Varjund (21.06.2007) – Tallinna FC Flora 0/0

Peatreener: Jürgen Henn