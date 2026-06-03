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Marco Silva lahkub Fulhami peatreeneri ametilt

Jalgpall
Marco Silva
Marco Silva Autor/allikas: SCANPIX/Action Images via Reuters
Jalgpall

Inglismaa Premier League'i klubi Fulhami peatreener Marco Silva lahkub hooaja lõpus ametist pärast viit aastat.

48-aastane portugallane lõi Fulhamiga käed 2021. aastal ning viis klubi oma esimesel hooajal Inglismaa esiliiga võiduni ja tõstis nad tagasi Premier League'i. Järgnenud neljal kõrgliiga hooajal lõpetas Fulham vastavalt 10., 13., ja kaks korda 11. kohal. 

Silvat seostatakse tugevalt ka Portugali suurklubi S.L.Benficaga, kus peetakse teda võimalikuks Jose Mourinho järeltulijaks.

"Ma palusin teil esimesest päevast peale alati meiega olla ja seda te olete viimase viie aasta jooksul teinud. Oleme koos palju saavutanud. Mina ja meie meeskond oleme alati tundnud tuge. Me ei unusta seda kunagi. Fulham jääb alati minu südamesse ja varem või hiljem olen tagasi Craven Cottage'is," sõnas Silva. 

Silva juhtis klubi 2024. - 2025. aasta hooajal nende Premier League'i kõrgeima punktisummani - 54 punktini.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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